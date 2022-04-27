Петербург сравнили с разрушенным Мариуполем

Власти Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова своим бездействием превращают Северную столицу в нечто, напоминающее разрушенный в результате бомбежек Мариуполь.

К такому вывод пришли местные журналисты, сравнивая кадры из города, в котором буквально недавно закончились боевые действия, с Петербургом. Особого внимания удостоился кирпичный особняк А.Я. Ивановой на Каменноостровском проспекте. Смотреть без слёз на объект культурного наследия сложно.

Чиновники, в свою очередь, предпочитают разводить руками, ссылаясь на отсутствие бюджета для сохранения исторических зданий. С привлечением инвесторов дела обстоят не лучше. Других механизмов Смольный разработать так и не смог.