 

Петербург сравнили с разрушенным Мариуполем

27.04.2022, 16:25, Разное
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Власти Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова своим бездействием превращают Северную столицу в нечто, напоминающее разрушенный в результате бомбежек Мариуполь.

К такому вывод пришли местные журналисты, сравнивая кадры из города, в котором буквально недавно закончились боевые действия, с Петербургом. Особого внимания удостоился кирпичный особняк А.Я. Ивановой на Каменноостровском проспекте. Смотреть без слёз на объект культурного наследия сложно.

Чиновники, в свою очередь, предпочитают разводить руками, ссылаясь на отсутствие бюджета для сохранения исторических зданий. С привлечением инвесторов дела обстоят не лучше. Других механизмов Смольный разработать так и не смог.



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