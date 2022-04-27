 

Российского летчика Ярошенко обменяли на студента из Америки Рида

27.04.2022, 15:25, Разное
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В МИД РФ рассказали, что “в результате длительного переговорного процесса” 27 апреля 2022 года удалось совершить обмен Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Российского летчика задержали в Либерии в мае 2010-го и обвинили в торговле наркотиками. Тревор Рид был задержан в Москве, в 2020-м его приговорили на девять лет по делу о применении насилия в отношении полицейского.



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