Российского летчика Ярошенко обменяли на студента из Америки Рида

В МИД РФ рассказали, что “в результате длительного переговорного процесса” 27 апреля 2022 года удалось совершить обмен Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Российского летчика задержали в Либерии в мае 2010-го и обвинили в торговле наркотиками. Тревор Рид был задержан в Москве, в 2020-м его приговорили на девять лет по делу о применении насилия в отношении полицейского.