«Вы все заодно с Путиным!» — Daily Wire объяснил закрытие CNN+ и обвал акций Netflix

Компания Netflix подешевела на 50 миллиардов долларов после сообщений о потере 200 тысяч подписчиков за первый квартал 2022 года. Тем временем CNN был вынужден закрыть свой непопулярный стриминговый сервис CNN+, просуществовавший всего месяц. Как отмечает ведущий Daily Wire Мэтт Уолш, медийные компании отказываются признавать, что американцам просто надоела промывка мозгов, и винят в своих неудачах Владимира Путина.

Сообщается, что Netflix потерял подписчиков — в общей сложности 200 тысяч за первый квартал 2022 года. И эта новость привела к обвалу акций Netflix, так что теперь компания лишилась 50 миллиардов долларов! И снова аналитики в шоке. Как может Netflix терять столько подписчиков, это необъяснимо!

Сам Netflix винит боевые действия на Украине. Говорит, что виноват Путин. И это не шутка, компания действительно именно так и говорит.

Ещё один возмутительный поступок Путина! Сначала он, введя войска на Украину, вызвал резкий рост цен на бензин, который начался до ввода войск на Украину. Затем ввод войск на Украину привёл к кризису цепи поставок, который был и до ввода войск на Украину. Затем ввод войск на Украину вызвал инфляцию, которая уже была до ввода войск на Украину. А теперь он (Путин. — ИноТВ) крадёт подписчиков у Netflix!

Кстати, готов поспорить, что именно он не даёт людям смотреть (американского комика. — ИноТВ) Джона Стюарта!

Мы знаем, что потеря подписчиков не может иметь никакого отношения к продукции, предлагаемой Netflix. Потому что эта продукция, вся без исключения, производит яркое впечатление. К примеру, на этой неделе Netflix объявил о новом фильме под названием «Он ждёт ребёнка» — о беременном мужчине. Кстати, в трейлере к этому фильму утверждается, что это, цитирую, «цисгендерный» беременный мужчина. Очевидно, что именно такой материал люди хотят видеть. И увидели бы, если бы не Путин!

Таким образом, мы подходим к трагическому финалу, к последнему унижению этой недели. К тому, что чуть не сломило меня. В конце недели объявили: новый стриминговый сервис CNN под названием CNN+, стартовавший всего месяц назад, закроется.

Он просуществовал месяц. Месяц. Компания вложила в него 300 миллионов долларов, и он просуществовал месяц. Боже мой! Боже мой, зачем ты оставил CNN+? Зачем его оставил мир?

Как сообщается, этот сервис привлекал всего 10 тысяч зрителей в день. Всего 10 тысяч. Они могли бы в буквальном смысле учетверить свою аудиторию, если бы наняли Джона Стюарта! Знаете, Тим Пул ведёт прямые трансляции из своего курятника, которые легко привлекают более 10 тысяч зрителей в день. И это курятник!

300 миллионов за 10 тысяч зрителей означает, что каждый зритель им обошёлся в 30 тысяч долларов. Так что, по моим подсчётам, если бы они хотели сравняться с Daily Wire по числу подписчиков, то при цене 30 тысяч за штуку им это обошлось бы всего в 18 миллиардов долларов.

Другими словами, это плохая ситуация. И CNN+ больше нет.

Однако и на сей раз медиааналитики недоумевают. Особенно медиааналитики на CNN. Почему люди не хотят смотреть CNN+? Конечно, обычный CNN никто не хочет смотреть, но давайте ещё немного посчитаем. Если никто не хочет смотреть что-то, а потом вы предлагаете ещё больше того, что никто не хочет смотреть, разве вы не должны получить где-то миллион зрителей? Сколько будет ноль умножить на миллион? Разве не миллион? Надо проверить на калькуляторе.

Какие бы цифры ни получились в итоге, это просто шокирует. Ведь на CNN+ была программа с Крисом Уоллесом! Это человек, который вёл никому не интересную программу на Fox, затем перешёл на никому не интересный канал, на никому не интересную стриминговую платформу, и почему-то это снова не вызвало ажиотажа.

Настоящая роковая ошибка CNN в том, что канал не заключил сразу же сделку, обеспечивающую показ CNN+ в каждом терминале аэропорта и в каждом зале ожидания стоматологии по всей стране. Потому что это давно уже их целевая аудитория. Скажем прямо, их единственная аудитория.

Послушайте, мы можем сидеть здесь и соболезновать по поводу впечатляющего провала Джона Стюарта, Netflix и CNN, мы можем обняться и плакать, и это правильно. Но на этой неделе СМИ научили меня самому важному: ничто из этого не свидетельствует о недостатках их идеологии.

Ничто из этого не означает, что людей тошнит от нравоучений прогрессивных левых. Можно подумать, что урок именно таков. Но это не так. Вывод заключается не в этом. Буквально в чём угодно, только не в этом. Вините всё что угодно, только не это. Но особенно вините Путина.

И, откровенно говоря, вините себя. За то, что не поддержали эти прекрасные начинания. Вы все явно заодно с Путиным. И ваш подлый заговор причинил огромные страдания Джону Стюарту и Netflix. А теперь вы лишили жизни CNN+. У вас руки в крови, вы чудовища!

Дата выхода в эфир 22 апреля 2022 года.