 

Норвежских дипломатов в Москве признали персонами нон грата

27.04.2022, 15:15, Новости дня
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Россия на основе взаимности объявила персонами нон грата трех дипломатов посольства Норвегии в Москве, сообщили в МИД.

В среду, 27 апреля, в МИД вызвали посла Норвегии Руне Ресаланна, «ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением властей этой страны о высылке сотрудников посольства РФ в Норвегии, а также оказанием норвежскими властями военной помощи киевскому режиму и покрывательством со стороны Осло преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», передает ТАСС.

Послу была вручена нота «об объявлении на основе взаимности персонами нон грата трех дипломатов посольства Норвегии в Москве».

«С российской стороны было отмечено, что недружественная линия норвежских властей наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям», – добавили на Смоленской площади.

Накануне Москва объявила персонами нон грата трех дипломатов Швеции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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