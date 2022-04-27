 

СК назвал число формирований на Украине с наемниками

27.04.2022, 15:15, Новости дня
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На Украине действуют не меньше 16 разных вооруженных формирований с наемниками более чем из 50 стран, сообщил Следственный комитет России.

«На территории Украины сформировано не менее 16 различных вооруженных формирований, в состав которых входят наемники, прибывшие из более чем 50 стран. Созданный интернациональный легион территориальной обороны Украины, сформированный исключительно из иностранцев, состоит на денежном довольствии киевской власти», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас российские следователи устанавливают их данные для последующего привлечения к уголовной ответственности.

Следователи осматривают места преступлений, проводятся судебные экспертизы, устанавливаются свидетели, продолжаются допросы потерпевших.

«В настоящее время на территории Донбасса продолжают работать более 300 военных следователей. Все мероприятия проводятся при активном содействии Министерства обороны Российской Федерации и коллег из правоохранительных органов Донбасса», – заключили в СК.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе находятся порядка 400 иностранных наемников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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