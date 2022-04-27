Мнение: Обреченная Европа

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев дал большое интервью «Российской газете». И рассказал о мрачном будущем Европы. Которую ждут:

– «экономический и политический кризис,

– рост инфляции и снижение уровня жизни…»,

– десять миллионов украинских беженцев, которые считают, «европейцы должны их содержать и обеспечивать»,

– разгул преступности, оживление «теневого рынка закупки человеческих органов у социально уязвимых слоев населения Украины для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам»,

– эпидемии «коронавирусной инфекции, вирусного гепатита, туберкулеза, краснухи и кори», потому что «только десятая часть беженцев с Украины вакцинирована».

Само собой, что Европу ждет «рост ультраправых настроений, подогретых десятками тысяч обученных и имеющих боевой опыт украинскими радикалами, которые уже нашли общий язык с европейскими поклонниками Гитлера». Потому что «вместе с мигрантами с Украины бегут от неизбежного уголовного преследования вскормленные бандеровцами преступники с неонацистскими взглядами».

В общем, по прогнозу секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева Европа, похоже, обречена на очень мрачное будущее. Такое будущее, в сравнении с которым «Закат Европы», описанный в одноименном двухтомнике немецкого публициста Освальда Шпенглера еще в 1918 и 1922 годах, это не закат, а цветочки…..

Мне интересно, в Европе-то догадываются, что они обречены? Догадываются, но предпочитают помалкивать? И если бы не правдоруб Николай Патрушев, некому было бы рассказать европейцам всю правду о будущем Европы?

Фотография отсюда

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