Мнение: Обреченная Европа
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев дал большое интервью «Российской газете». И рассказал о мрачном будущем Европы. Которую ждут:
– «экономический и политический кризис,
– рост инфляции и снижение уровня жизни…»,
– десять миллионов украинских беженцев, которые считают, «европейцы должны их содержать и обеспечивать»,
– разгул преступности, оживление «теневого рынка закупки человеческих органов у социально уязвимых слоев населения Украины для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам»,
– эпидемии «коронавирусной инфекции, вирусного гепатита, туберкулеза, краснухи и кори», потому что «только десятая часть беженцев с Украины вакцинирована».
Само собой, что Европу ждет «рост ультраправых настроений, подогретых десятками тысяч обученных и имеющих боевой опыт украинскими радикалами, которые уже нашли общий язык с европейскими поклонниками Гитлера». Потому что «вместе с мигрантами с Украины бегут от неизбежного уголовного преследования вскормленные бандеровцами преступники с неонацистскими взглядами».
В общем, по прогнозу секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева Европа, похоже, обречена на очень мрачное будущее. Такое будущее, в сравнении с которым «Закат Европы», описанный в одноименном двухтомнике немецкого публициста Освальда Шпенглера еще в 1918 и 1922 годах, это не закат, а цветочки…..
Мне интересно, в Европе-то догадываются, что они обречены? Догадываются, но предпочитают помалкивать? И если бы не правдоруб Николай Патрушев, некому было бы рассказать европейцам всю правду о будущем Европы?
Фотография отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет