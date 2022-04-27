Мнение: Нурию прокляли тупые патриоты

Ну вот: в комментариях к посту о ВКонтакте я уже получил тонну дешевого ЖЖ-снобизма, типа “как вы можете писать в ВК, это же на три ступени ниже ЖЖ”, и даже сам засомневался, но… У меня там уже образовалась какая-то лента, решил ее прочитать – и сразу два прекрасных поста! Вот первый из них – внезапно нашелся человек, который мне напомнил про блогершу из Испании по имени Нурия.

А Нурию, испанскую девушку-блогершу-филологиню из Барселоны, влюбленную в Россию и русский язык, я ведь сам нашел на Ютубе, и не так уж давно о ней писал. Вот – каких-то 4 месяца назад, то есть еще в мирное время: “Интересный и даже удивительный феномен русского Ютуба – люди, которые ведут канал на русском языке, будучи при этом иностранцами. Казалось бы – что интересного в том, чтобы смотреть, как иностранец с видимой натугой складывает слова в предложения на твоем родном языке? Ну, посмотреть один раз, как прикол… Но не все же время!

А если ввести в задачу дополнительное условие: что это будет милая красивая девушка-иностранка? А вот это, оказывается, меняет всё: такие иностранки становятся просто бешено популярны. Сотни тысяч подписчиков, тысячи восторженных комментариев! И я сам, признаться, впечатлен. Что-то, наверно, есть в этом глубоко провинциальное – до такой степени восхищаться тем, что какой-то иностранец “так здорово говорит по-русски”. Наверно, где-то в глубине души мы просто не верим, что это вообще кому-то нужно – тратить сотни рабочих часов своей жизни, чтобы учить русский, если ты уже и так знаешь ИНОСТРАННЫЙ, например, испанский! А если кто-то все-таки это сделал – это русского человека умиляет до невероятия.

Я сначала набрел на Нурию – испанскую девушку из Барселоны. Она, как я понял, просто учила русский в институте, и стала выкладывать свои упражнения в русский Ютуб просто для прикола, чтобы веселее было учиться. Но внезапно ее “упражнения” стали в России просто дико популярными, а она сама стала “звездой Ютуба”. Нурия действительно очень милая, и ее русский хорош“.

И вот в первый же свой день ВКонтакте я там прочел, что же теперь с дивной Нурией, реально влюбленной в Россию и в русский язык. Оказывается, она… закрыла свой канал! История потрясающая. Вот что произошло:

“Помните такую блогерку из Барселоны по имени Нурия (блог “Когда ты Нурия”)? Девочка-каталонка решила учить русский язык, поехала в Москву учиться, и по уши влюбилась в русскую и советскую культуры. В течение нескольких лет она ведёт видео-блог (порядка 300 тысяч подписчиков) на восхитительном как для иностранки русском языке, где весьма нетривиально размышляет насчёт советских фильмов, русской кухни, привычек, менталитета, отличий между русскими и испанцами и многом другом. Пожалуй, у неё вышел самый интересный из всех блогов иностранцев о русской культуре.

Когда началась война, она начала спрашивать у своих подписчиков, почему это происходит? Почему политические вопросы решаются авиаударами? В ответ она стала получать тонны ненависти от благодарных сторонников “Z”, которые тут же объявили её нацисткой и американской подстилкой. Ещё раз: каталонку левых взглядов, антифашистку, влюблённую в Россию и советскую культуру, начали прозывать “нацисткой” из-за самого факта неприятия войны. Обо всём этом Нурия рассказала в своём последнем обращении к подписчикам. И сообщила, что это видео – последнее в её блоге.

“Видимо, есть только один способ любить Россию. Я его не понимаю. Я буду продолжать заниматься русским языком… смотреть советское кино по воскресеньям… но буду делать это одна, сама. Я буду сама решать, как правильно любить Россию по-своему… Спасибо, что были со мной всё это время. Нет войне!”

То есть “благодарные” подписчики, которые раньше рассыпались в комментах льстивыми похвалами ее русскому языку и тому, как она тонко “понимает русскую душу” – стоило их погладить против шерсти, МГНОВЕННО обернулись к испанке, говоря словами Блока, “своею азиатской рожей”. И я тут вспомнил то, чему раньше не придавал значения: а ведь да, когда я раньше читал восторженные комментарии под видосами Нурии, меня часто коробило что-то в них, чувствовалась какая-то фальшь. Чаще всего – когда комментатор льстиво объявлял девушке (рассказавшей, как она поняла какой-нибудь заковыристый оборот речи или правило русской грамматики) – “ну надо же, Нурия, я в шоке”, “вы рассказали мне про мой язык то, чего я сам никогда не знал”, “вы такая умная, Нурия”, “вы такое рассказали про наши правила, что я в жизни не слышал” и т.д.

Это при том, что ведь чаще всего Нурия с очаровательным акцентом просто рассказывала, как она поняла вполне ШКОЛЬНЫЕ правила русского! То есть то, что русскоязычные комментаторы должны были знать “по умолчанию”, потому, что они в школе учились!

Т.е. на самом деле Нурия, сама того не осознавая, каждым своим видео об “открытиях”, которая она совершала день за днем в русском языке… тыкала носом в дерьмо своих русских слушателей. Просто тем, что демонстрировала нагляднейшим образом – она знает об их родном языке намного больше, чем они, “носители”. Она понимает ИХ язык лучше, чем они сами. Она их, словом, уязвляла. “Ты самая умная, штоле?”

И вся эта публика, как только представился повод, заносчивой иностранке “отомстила”, выказав свое истинное отношение к ней. Использовала случай, чтобы “возвыситься” над обнаглевшей блогершей. “Да ты умная и знаешь наш язык лучше нас, и говорить о наших фильмах можешь в три раза интереснее, чем любой из нас. Но ЗАТО ты – иностранная шпионка и американская подстилка, вот! Ты нас не любишь, ты русофобка, а мы ЗАТО тебя вообще ненавидим!”

Они ее уже хвалили ТАК, что в самих похвалах сквозила ненависть. В это просто трудно было поверить; я это смутно почувствовал – но не поверил, что это правда. Ан вот – оно проявилось. Война всё проявляет.

А в основе – о чем мы много говорили в стриме – всё то же: общая безграмотность, ущербность, подавляемая злоба, и, конечно же, в самом низу – общая безнадежно низкая самооценка. Корень всего российского зла.