О дивный уютный мир – Личное мнение

Современному миру хронически не хватает элегантности и сексуальности. Всё стало каким-то слишком удобным и, как следствие, серым и совершенно не будоражащим чувства.



Фото: istockphoto.com

Теперь мы разговариваем на языке эмодзи, носим мягкие, удобные, но до ужаса безобразные штаны и водим безликий ширпотреб, вместо полированной элегантности тех же 50-ых.

За время пандемии ситуация стала ещё хуже.

Распробовав вкус «удалёнки», тётки совсем на своих зассаных диванах окуклились и теперь даже балетки несчастные отказываются надевать в офис.

Лапоньки мои, я, правда, всё понимаю: это очень удобно.

Но — твою ж мать! — как же это ваше дурацкое пижамно-бытовое удобство катастрофически некрасиво и несексуально. От него разит то ли кухней, то ли освежителем для туалета, то ли, простите, заветревшейся промежностью.

Раньше женщина была соткана из деталей: жемчуг, перчатки, флаконы, веера, кружева, завязки, подвязки, пояса и ленты. А теперь что? Напялила джоггеры, худи и почесала, спрятав под капюшоном немытую башку?



Фото: istockphoto.com

Тётки, может, хватит убивать в себе сексапил? Как сказал классик: «Дьявол — в деталях». От себя добавлю: в них же — и красота.

При этом детали, которые сделают вас привлекательнее и желаннее, вовсе необязательно должны доставлять вам неудобство.

Больше скажу: некоторые из них могут даже повышать ваш комфорт.

Например, хидлейсы (Hidlace) — специальные повязки-бандалетки.

Смотрите, как красиво:

И не только, кстати, красиво. Миллионы женщин сталкиваются с деликатной проблемой, о которой не принято говорить.

Речь — о натирании бёдер между ног.

Проблема касается не только пышных женщин. Ноги могут натираться из-за роста мышц и даже просто из-за физиологических особенностей (например, Х-образная форма ног).

Хидлейсы просто прекрасно защищают бёдра от натирания. Если же у вас нет такой проблемы, то всё равно обратите внимание на этот модный, сексуальный и очень необычный аксессуар нижнего белья.

Сравните: слева — пояс с чулками, справа — хидлейсы.

Одинаково же эффектно и сексуально, но хидлейсы — гораздо комфортнее. Особенно — в жару.

Для изготовления хидлейсов используются нежнейшие ткани и кружева, которые не раздражают кожу даже при длительном контакте с телом. Аналоги же часто делают из грубой синтетической ткани, под которой кожа потеет, преет, раздражается.

У хидлейсов — ручное качество пошива: каждый шов прошит безупречно ровно и зафиксирован специальным закрепом, в отличие от многочисленных аналогов, которые не закрепляются и расходятся по швам.

К тому же, швы у хидлейсов — плоские и аккуратные. Они не натирают кожу ног и не ощущаются при носке. У аналогов часто встречаются обычные выпуклые швы, которые вдавливаются в кожу, доставляя ужасный дискомфорт.

Хидлейсы — далеко не одноразовая вещь. На каждом этапе производства аксессуар проходит строгий контроль качества. Даже после многочисленных стирок и сушек хидлейсы сохраняют свой первоначальный вид, цвет и форму. Срок службы многих дешёвых китайских аналогов — 1-2 месяца. Срок службы хидлейсов — минимум 2 сезона.

Насколько мне известно, хидлейсы — единственные в мире повязки анатомической формы. Они сужаются сверху вниз на 18%, повторяя форму бедра, которое тоже равномерно сужается сверху вниз. Именно поэтому хидлейсы идеально «садятся» на ногу: нигде не жмут и не болтаются. Дешёвые китайские аналоги же часто шьют обычной прямоугольной формы, носить их — элементарно некомфортно.

Хидлейсы подбираются не по росту и не по весу, а исключительно по обхвату бедер. Это важно, ведь каждая из нас индивидуальна. У кого-то тип фигуры — «груша», и бедра всегда широкие, даже при отсутствии лишнего веса. У «яблок» же и при лишнем весе ноги остаются худыми.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую. Хидлейсы — модный, сексуальный, но крайне полезные аксессуар, решающий проблему натирания бёдер. Заказать можно тут.

Ощущаете весну? Хочется кружить головы, влюблять, вдохновлять? Если да, то есть кто на примете? Расскажите о нём!

Если нет, то, может, пора перейти на ленты и кружева, а джоггеры и худи отправить на свалку истории?

—