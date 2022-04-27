 

Двигатель ВАЗ-2106 вновь стал экологичным

27.04.2022, 14:31, Разное
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Двигатель ВАЗ-2106 после отмены норм “Евро” в России вновь стал экологичным – к такому выводу пришли специалисты НАМИ, выдавшие соответствующее заключение Волжскому автомобильному заводу.

Предприятию разрешено произвести первую с 2006 года опытно-промышленную партию таких моторов в размере 5 тысяч единиц.

Ожидается, что ВАЗ в ускоренном порядке сертифицирует версии своих машин XRAY и Vesta под применение старого мотора. Технологическое оборудование для его выпуска сохранилось на 90-95%, поэтому никаких проблем с производством не будет.

– На момент снятия с производства в 2006 году этот двигатель соответствовал норме “Евро-2”. Это считалось недостаточным, но приемлемым на тот момент… Учитывая, что сейчас эти стандарты в Российской Федерации вообще отменены, то получается, что мотор стал даже ещё более экологичным и на данный момент он соответствует всем требованиям, – пояснил замдиректора института.

Замеры токсичности проводились с карбюратором отечественного производства. Поскольку пороговые цифры в настоящий момент не установлены, любой результат привёл бы к успешному прохождению теста.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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