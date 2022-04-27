Чикагский журналист – власти требуют, чтобы мы думали о Киеве, а не о родных городах

Вашингтонские чиновники продолжают убеждать американцев в том, что проблемы Украины должны заботить их больше, чем их собственная страна, заявил в эфире Fox журналист из Чикаго Уильям Келли. Между тем, по мнению Келли, прежде чем думать о других, нужно сначала навести порядок у себя дома — а проблем у чикагцев сейчас хватает.

Но, как мы уже говорили, Уильям Келли не запуган, он радиоведущий в Чикаго, один из очень немногих журналистов, которые там остались. Сегодня он с нами. Господин Келли, большое спасибо, что нашли для нас время. Вы не запуганы!

УИЛЬЯМ КЕЛЛИ, радиоведущий: Рад быть с вами, Такер! Спасибо!

Вам спасибо.

УИЛЬЯМ КЕЛЛИ: И я думаю, что мэр (Чикаго. — ИноТВ) Лайтфут сегодня надеется подправить некоторые из своих ответов.

Ваша реакция была самой показательной. Она сказала: «Вы — в числе самых грубых людей, которых мне доводилось встречать». А Вы ей: «Наверное, угонщики машин погрубее меня будут». Но у меня было такое ощущение, что Вас она недолюбливает больше, чем угонщиков.

УИЛЬЯМ КЕЛЛИ: Думаю, в этом Вы правы, Такер. На протяжении последних двух лет мэр Лори Лайтфут могла просто говорить: «Преступность снизилась, экономика в порядке, просто закройте свой бизнес, закройте церкви и не ходите в школу. И всё будет хорошо. Слушайтесь меня». И чикагские СМИ просто соглашались с этим. Потом я начал ходить на её пресс-конференции и задавать настоящие вопросы — и что тут началось!

Но я не понимаю… Чикаго — это же родина Майка Ройко и Бюро городских новостей. У вас один из самых оживлённых медийных рынков, собственная экосистема — уже на протяжении более ста лет! Куда всё делось?

УИЛЬЯМ КЕЛЛИ: Это Чикаго, в котором я рос. Я родился и вырос в Чикаго, я всем сердцем люблю Чикаго …

Да.

УИЛЬЯМ КЕЛЛИ: Я принимаю это близко к сердцу, Такер. И, должен сказать, в детстве в меня вложили веру в то, что Чикаго — величайший город в мировой истории…

Да.

УИЛЬЯМ КЕЛЛИ: … и что мэр — самая важная должность в мире. Итак, если бы мне в детстве сказали, что я буду бороться с мэром Чикаго, я бы решил, что здесь какая-то страшная ошибка. Для ирландца-католика с Южной стороны это карьера не типичная.

Но понимаете, я всё это принимаю близко к сердцу. И я слышу, как политики национального уровня рассказывают, что мы должны беспокоиться за Киев. А меня воспитали так, что я считаю, что мы должны позаботиться о нашем собственном доме, а потом уже беспокоиться за Киев, Москву или что-то ещё.

Вот только на прошлой неделе — и я даже не говорю о выходных, когда у нас обычно бывает за сорок инцидентов со стрельбой с десятком погибших, — на прошлой неделе в реке Чикаго выловили четыре женских трупа. Если бы четыре женских трупа выловили в той реке, которая в Киеве течёт, эта новость бы на весь мир прогремела, я Вам точно говорю. А вот в Чикаго это даже для одной статьи второй свежести не инфоповод.



Будь я мэром Чикаго, я бы стал разбираться, почему в реке выловили трупы четырёх женщин. Как они туда попали? Кто вообще эти женщины? Я бы сел в машину, поехал бы туда, где они жили, постучал бы в дверь — и спросил бы того, кто ответил: «Как труп Вашей сестры, или девушки, или дочери оказался в реке Чикаго? Может быть, я могу чем-то Вам помочь? Что у Вас за проблемы? Чем Вам помочь?» Но мэра Чикаго это всё, похоже, совсем не заботит, Такер.



А её ничего и не заботит — и об этом говорит каждое слово, которое вылетает из её уст. Храни Вас Бог за то, что Вы делаете! Думаю, Ваша настойчивость и Ваша журналистская работа выводят на свет то зло, которое завоёвывает у нас позиции.

Дата выхода в эфир 25 апреля 2022 года.