 

Маск потерял 29 млрд долларов после объявления о покупке Twitter

27.04.2022, 13:50, Новости дня
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Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска уменьшилось на 29 млрд долларов в первый день после того, как он договорился с Twitter о покупке соцсети, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.

Причиной потерь стало падение стоимости акций Tesla: по итогам торгов вторника ценные бумаги компании подешевели более чем на 12%, это сильнейшее суточное падение с февраля 2020 года, передает РИА «Новости».

Между тем из документа, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам США, следует, что Маск должен будет выплатить компенсацию в 1 млрд долларов, если решит расторгнуть сделку. При этом и сам Twitter также должен будет уплатить такой штраф, если инициатором разрыва сделки выступит он.

Сделка о покупке Маском Twitter может быть расторгнута, если не будет закрыта до 24 октября. Срок может быть продлен на полгода для выполнения определенных условий закрытия.

Ранее Маск договорился о покупке Twitter. Он приобретает компанию за 44 млрд долларов.

После завершения сделки Twitter станет непубличной компанией, акции которой можно будет продавать или обменивать только в частном или внебиржевом порядке.

После он, комментируя реакцию пользователей на покупку им Twitter, заявил, что против цензуры, которая выходит за рамки закона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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