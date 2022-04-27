Посол объяснил решение о приостановке членства РФ в турорганизации ООН

Ряд государств – членов Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) фактически ее монополизировали и «продавливают» решение о приостановке членства России, сообщил посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин.

«Вынуждены констатировать, что ЮНВТО фактически монополизирована рядом государств-членов, использующим ее в своих групповых интересах. С помощью массированной антироссийской пропаганды, путем шантажа и оказания давления на государства – члены ЮНВТО продавливается решение о приостановлении членства России, что мы рассматриваем в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания действующего члена организации, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику», – передает ТАСС слова Корчагина на внеочередной Генассамблее (ГА) организации.

«Не считаем целесообразным продолжать работу в организации», – добавил посол.

Как рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков, выход РФ из Всемирной туристской организации ничем не грозит российским туристам.

Всемирная туристская организация в среду подтвердила, что РФ объявила о намерении выйти из нее.

«Этот выход ничем не грозит туристам. Помощь они нашим туристам не предоставляли, вывоз не обеспечивали и защиту наших граждан не осуществляли за рубежом. Потеряем только имиджевую составляющую для РФ и часть методологии развития мирового туризма не получим как страна», – передает РИА «Новости» слова Волкова.

Он отметил, что ОСИГ предложил создать ассоциацию по аналогии с БРИКС, которая включит все страны, которые поддерживают Россию, и куда доступны поездки для россиян. На ее площадке планируется оказывать поддержку туристам, решать вопросы правового и транспортного характера, а также заниматься экспортом туристических услуг на взаимной основе.

«Мы хотим вовлечь в работу азиатские, африканские, южно-американские регионы, Ближний Восток. Предлагается назвать организацию – Всемирная ассоциация индустрии и гостеприимства», – добавил Волков.

Всемирная туристская организация, специализированное учреждение ООН, отвечающее за продвижение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. Она служит в качестве глобального форума в области туристской политики и практического источника туристского ноу-хау. В ее состав входят 157 стран, 6 территорий, 2 постоянных наблюдателя и более 500 присоединившихся членов.

Ранее в среду испанское агентство Efe со ссылкой на источники сообщает, что РФ выходит из состава Всемирной туристской организации (UNWTO) со штаб-квартирой в Мадриде.

—