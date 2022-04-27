Учёные вскроют пещеру в Антарктиде, где могут жить опаснейшие плотоядные бактерии

Международная исследовательская миссия 2 мая проведёт вскрытие пещеры Фобос неподалёку от южного полюса земли. Учёные считают, что в ней могут жить древнейшие и очень опасные плотоядные бактерии clostridium superperfringens, которые уже едва не стали причиной гибели всего живого на Земле.

Исследователи выдвинулись к пещере ещё в марте, скоро они достигнут цели и приступят к работам. Планируется, что они пробурят ледяной потолок толщиной почти в 15 метров, за которым могут скрываться многие сюрпризы.

“Если наши предположения по поводу супербактерий верны, то они будут представлять огромную угрозу для всего человечества. Этот вид устойчив к имеющимся антибиотикам, а питается он плотью людей и животных. Если такая бактерия распространится в мире, погибнут миллионы или даже сотни миллионов людей”, – поделился руководитель миссии, профессор университета Стэнфорда Роберт Райт.

Специалисты подчёркивают, что заражение бактерией, которую они планируют найти, скорее всего будет вызывать очень мучительную смерть, но есть и обнадёживающий фактор: она будет достаточно быстрой за счёт скорости размножения микроорганизма.

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