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Майские выходные каждый второй ярославец проведет дома

27.04.2022, 13:31, Новости
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День Победы — главный праздник страны. Наступающий День Весны и Труда воспринимает как личный праздник только каждый третий ярославец, по опросу сервиса по поиску работы SuperJob.

По данным исследования SuperJob, из всех официальных государственных дат ярославцы чаще всего воспринимают как личные праздники День Победы (76%) и Новый год (70%). Праздничное настроение 8 Марта ощущают 51% опрошенных, 23 февраля — 46%. Рождество Христово является праздником для 49%, а наступающий День Весны и Труда — для 34%.

– День Победы, 8 Марта, 23 февраля и Первомай более значимы для опрошенных старше 45 лет, а День России и День народного единства — для поколения 35—44-летних. Новый год, Рождество, 8 Марта и 9 мая женщины воспринимают как праздник чаще, чем мужчины, – отмечают аналитики SuperJob.

В этом году 56% ярославцев проведут майские праздники дома, 15% — на даче или в деревне, а 11% — на работе. На природу отправятся 7%, в путешествие по России — 3% (самые популярные города — Санкт-Петербург, Москва и Сочи). По 1% опрошенных отдохнут за границей (чаще всего назывались Турция и Египет), на рыбалке и в гостях.

Время проведения: 20—26 апреля 2022 года




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