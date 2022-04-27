Мнение: Стрим1. Фрагмент о русском народе – жертве

Фрагмент из Первого Стрима – две недели назад. Маленькая (всего 6 минут) реплика об одной из определяющих – причем на всех уровнях – черт русского народонаселения: представлении о себе как о народе-жертве, которую постоянно “темные силы злобно гнетут”. Плюс объяснение, почему это далеко не безобидное чудачество.