Мнение: Стрим1. Фрагмент о русском народе – жертве
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Фрагмент из Первого Стрима – две недели назад. Маленькая (всего 6 минут) реплика об одной из определяющих – причем на всех уровнях – черт русского народонаселения: представлении о себе как о народе-жертве, которую постоянно “темные силы злобно гнетут”. Плюс объяснение, почему это далеко не безобидное чудачество.
Источник: Размышления вольного социолога
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