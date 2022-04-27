 

Мнение: Газпром прекратил поставки газа Польше и Болгарии

27.04.2022, 13:10, Разное
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Газпром прекратил поставки газа Польше и Болгарии

1. Газпром официально сообщил, что поставки газа в Польшу и Болгарию прекращены, в связи с их отказом платить за газ в рублях.
2. Ранее, Польша и Болгария заявляли, что готовы платить лишь в евро, а схему предложенную Россией они использовать не будут.
3. Вчера им были отправлены уведомительные письма от "Газпрома", где говорилось, что в связи с этим поставки с 27 апреля прекращаются.
4. В то же время Венгрия выразила готовность платить за газ через счет в "Газпромбанке" с конвертацией в рубли.
5. Венгрия будет получать газ транзитом через Болгарию, поэтому без газа не останется.
6. Если же транзитный газ начнут воровать, то "Газпром" обещает сокращать объем транзита на объемы украденного.
7. После объявления об отключении Польши и Болгарии, газ в Европе начал резко дорожать.
8. Возобновление поставок в Польшу и Болгарию возможно, если они согласятся платить за газ в рублях.

С интересом ждем развития событий в отношении Германии, где крупный немецкий бизнес воет, что отказ от российского газа приведет Германию к экономической катастрофе и длительной рецессии.

Источник: Colonel Cassad



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