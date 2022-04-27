 

НКО в Москве готовят собак-помощников для людей с ограниченными возможностями

27.04.2022, 12:36, Разное
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В последнюю среду апреля каждый год отмечается Международный день собак-поводырей. Этот праздник установили после Великой Отечественной войны. Из-за боевых действий возросло число людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе незрячих.

Тогда-то люди и задумались о том, что необходимо обучать собак для помощи пострадавшим людям. Вскоре это превратилось в традицию и в мирное время для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Животные по сей день несут эту важную миссию и прекрасно с ней справляются. Они помогают людям адаптироваться и жить в хороших условиях.

Найти и подготовить таких собак задача непростая. В Московских НКО этим занимаются волонтеры. Будущих собак-поводырей содержат в надлежащих условиях, обучают и делают настоящими друзьями человека не на словах, а на деле. Собаки-поводыри учатся сопровождать слабовидящих людей, помогают им реабилитироваться и социализироваться.

Для многих людей с нарушением зрения собака-поводырь – огромная поддержка для ориентирования в городе. Животные помогают людям без страха выходить на улицу и ориентироваться в своем районе.

Таких собак более 20 лет готовит московский учебно-кинологический центр “Собаки — помощники инвалидов”. Ежегодно центр готовит 20-30 собак-поводырей. За весь период центр подготовил уже 240 таких четвероногих выпускников, которые успешно справляются со своими жизненно важными обязанностями.

В центре собаки учатся выполнять команды и ориентироваться в городе, распознавая препятствия. Дрессировка начинается с годовалого возраста щенка. До достижения этого возраста собака живет в приемной семье волонтеров и привыкает к домашней среде и общению с людьми. Для подготовки годятся лабрадоры или ретриверы.

Подать заявку и бесплатно получить собаку-поводыря может каждый человек, достигший совершеннолетия и имеющий инвалидность по зрению. Для этого нужно собрать документы и направить заявку в центр. Кураторы подберут индивидуально животное.



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