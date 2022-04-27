Французский генерал – Украина не стоит ядерного холокоста

Если слишком усердно загонять в угол «российского медведя», то может случиться ядерная война, которая в 20 раз превзойдёт Хиросиму, пишет бывший французский генерал Жак Гийман в статье, опубликованной на сайте Entre La Plume et l’Enclume. При этом, по его словам, если бы Запад сразу внял требованиям РФ по безопасности, то кризиса бы не случилось.



AP

«Украина не стоит ядерного холокоста, поэтому не нужно слишком сильно загонять в угол российского медведя», — пишет бывший французский генерал Жак Гийман в статье, опубликованной на сайте Entre La Plume et l’Enclume. Он отмечает, что, когда установится мир и стороны успокоятся, тогда историки займутся анализом нынешней ситуации и распределят ответственность. При этом и настоящие историки излишним очернением врага тоже не занимаются.

Пока же автор напоминает о нескольких событиях прошлого. Как он пишет, именно американцы в 1990 году не захотели, чтобы РФ была Европой. Они же обещали Горбачёву не расширять НАТО. Но вместо того, чтобы строить мир, они интегрировали в альянс бывшие советские страны и установили ракеты на границе с Россией, которая больше никому не угрожала. И сейчас пять стран НАТО на своей территории держат американское ядерное оружие, по его словам. «Кто кому угрожает?» — задаётся вопросом автор статьи.

С 1990 года НАТО — это больше не оборонительный, а уже наступательный альянс, который выполняет приказы Вашингтона. Альянс был агрессором в Сербии, Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане. Автор статьи напоминает про бомбардировку Сербии, союзника Москвы, и создание Косова, которое он называет «мафиозным государством», приютившим все виды незаконного трафика: торговлю людьми, оружием, наркотиками и органами. Сейчас Запад оплакивает судьбу Украины, но он аплодировал бомбардировкам «несчастной Сербии», несправедливо обвинённой в геноциде.

Возвращение Крыма в состав РФ автор статьи называет «справедливым бумерангом за Косово, чья независимость была навязана Сербии в нарушение международного права и не считаясь с Россией, которая тогда была ещё слишком слаба, чтобы противостоять этой гнусности».

Когда Путин выступает против того, чтобы Украина стала передовой базой НАТО у российских границ, это то же самое, что делал Кеннеди в 1962 году, когда Хрущёв хотел установить ракеты на Кубе, пишет автор статьи. Кроме того, по его словам, не Москва, а именно Украина похоронила минские договорённости, потому что не хотела давать автономию Донбассу. Он напоминает про 13 тыс. погибших в Донбассе за 8 лет, притом что ни Европа, ни Америка ничего не говорили.

«Весь Запад хочет так называемого мира, но с два десятка стран поставляют Украине оружие и разжигают угли», — пишет французский генерал. Он высказывает опасение, что оружие в итоге окажется в руках мафии. Зеленский при этом требует всё новых и новых санкций против российского народа. На самом деле он хочет вмешательства НАТО, поддержка Запада даёт ему крылья.

«Запад делает из него героя, тогда как он лишь усугубляет страдания своего народа». Но Зеленский не святой, продолжает автор статьи: он управляет коррумпированной страной. При этом когда Урсула фон дер Ляйен сказала, что Украине в Евросоюзе будут рады, она в очередной раз показала свою некомпетентность и безответственность: «сложно сделать что-то ещё глупее». «Как будто Европа должна спешно интегрировать коррумпированное государство, которое разваливается и окружено нацистскими элементами», — иронизирует автор статьи.

Если бы Запад прислушался к легитимным требованиям Путина, то всё было бы иначе, пишет автор статьи. И теперь, по его словам, настало время, когда европейцы не должны вести себя, как вассалы Штатов, «которые сделали всё, чтобы распалить регион». Они возродили умирающее НАТО, они вернули холодную войну, они навсегда похоронили проект Европы от Атлантики до Урала. А «наивные европейцы» радуются, при этом распространяя ненависть новыми санкциями.

Автор статьи критикует министра экономики Франции за то, что он хочет ввергнуть в нищету российский народ, тогда как Путин, по его словам, хочет лишь срезать верхушку коррумпированного украинского государства. Он напоминает, что у Франции большие долги и её промышленность и сельское хозяйство разбиты, и «желать экономического падения РФ преступно».

Генерал предупреждает, что если и дальше загонять в угол Россию, то будет ядерная война, «Хиросима, умноженная в 20 раз». При этом ни у Европы, ни у США нет средств, чтобы вести реальное столкновение с Россией, у которой много передовых вооружений. Поэтому Путин в достижении своих целей пойдёт до конца, считает автор статьи. Он пишет, что Запад обманывает и унижает Россию уже 30 лет, и сейчас эти 30 лет будто вернулись назад. Гийман называет ситуацию самым большим политическим провалом со времён Второй мировой войны, за что можно «поблагодарить» США и европейские элиты.

Мир в Европе ещё нужно будет восстанавливать, но французам лучше выйти из НАТО и не помогать Штатам в их войнах за доминирование. А с Россией у Франции давняя общая история, они друг друга хорошо знают и уважают. Он напоминает про группу «Нормандия — Неман», отмечает, что в РФ чтят память французских солдат, которые помогали бороться против нацистской Германии. «И я напоминаю, что войну выиграли именно русские», а у Запада «короткая память»: ведь если бы не жертва русского народа, не было бы и высадки союзников.

Поэтому генерал признаётся, что ему грустно видеть, что во Франции Макрона Россию считают врагом. Более того, как он пишет в статье в Entre La Plume et l’Enclume, поведение французских властей — это не просто глупость, но и психический диагноз.