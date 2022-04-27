Бросила школу и отказывается смотреть на мать: какой стала старшая дочь Хаматовой

Чулпан Хаматова – не только успешная актриса, но и многодетная мама. Звезда воспитывает троих дочерей и старается посвящать им все редкие свободные минуты. Старшей наследнице артистки, Арине, исполнилось уже 20 лет. Как и знаменитая мама, девушка выбрала для себя путь творчества и помощи людям.

Арина появилась на свет 2002 году и выросла в творческой семье. Отцом девочки стал актер и композитор Иван Волков, а бабушкой – звезда “Папиных дочек” Ольга Волкова. Отношения между звездной свекровью и невесткой складывались замечательно, однако у Хаматовой и Волкова не получилось сохранить любовь. Арина была совсем маленькой, когда ее родители расстались, тем не менее она сохранила теплую связь как с отцом, так и с бабушкой.

Уже спустя несколько месяцев после родов Чулпан вернулась в театр – дочка составляла ей компанию буквально с пеленок. В младенчестве Арина часто спала в кабинете худрука “Современника” Галины Волчек, пока ее мама репетировала, а уже в двухлетнем возрасте попала на съемки сериала “Дети Арбата” вместе с родительницей и снялась в одном из эпизодов.

Старшая дочь Хаматовой росла творческим ребенком и с детства увлекалась музыкой. Ради того, чтобы заниматься любимым делом, Арина не раз жертвовала школьными уроками, после решила и вовсе бросить учебное заведение. Окончив 9-й класс, девушка заявила матери, что больше не вернется в школу. Сейчас наследница актрисы совершенствует навыки игры на фортепиано в музыкальном училище и ответственно посещает занятия.

С матерью, как и с младшими сестрами, у Арины сложились теплые и доверительные отношения. Возможно, это связано с тем, что родственницы связаны общим делом. Девушка помогает маме с работой фонда “Подари жизнь” и с детства занимается благотворительностью по собственному желанию. В 7 классе Арина помогала организовывать ярмарку, где ученики продавали самодельные игрушки. Собранные деньги были отправлены на лечение ребенка.

Чулпан Хаматова, вероятно, очень гордится дочерью, однако не планирует останавливаться на достигнутом в ее воспитании. Например, актриса приучает дочку к хорошему кино. Если некоторые фильмы по совету родительницы Арина с удовольствием оценивает, то на мать на экране, наоборот, отказывается смотреть. Девушка не может воспринимать родственницу как экранного персонажа, поэтому не любит смотреть проекты с ее участием. Судя по всему, знаменитость это не обижает.

Не так давно стало известно, что Чулпан Хаматова покинула Россию вместе с детьми. Звезда находится в Латвии с дочками и не планирует возвращаться в ближайшее время.