Где и как в Москве перерабатывают вторсырье

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27.04.2022, 12:34, Разное
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В современно мире ни одна сфера деятельности человека не обходится без мысли об экологии и заботе об окружающем мире. Это касается и промышленности. Многие крупные предприятия модернизируют экологические программы для сокращения наносимого вреда окружающей среде. Кроме того, в этом есть немаловажный вопрос экономии денежных средств.

Москва предъявляет серьезные требования к производителям. В городе акцент ставится на развитие экологической промышленности. Только 7% вредных выбросов в Москве приходится на долю промышленных предприятий. С 2012 года их объем сократился на 14%.

Совершенствование производства и реализация экопроектов позволит предприятиям эффективно осуществлять свою деятельность в условиях городской среды.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, сегодня каждое второе предприятие в Москве реализует так называемые зеленые проекты. Дя этого они снижают использование русурсов, сортируют отходы и ориентируются на вторпереработку.

Авторециклинг для старых машин

Уже сегодня в Москве функционируют предприятия, которые утилизируют и перерабатывают отходы. К примеру это компания “Вторалюминпродукт”. За 25 лет компания направила на российские металлургические комбинаты более 15 миллионов тонн лома черных металлов и почти пять миллионов тонн лома цветных металлов. Утилизированы десятки тысяч старых машин, тысячи вагонов, военной техники и даже самолетов.

Безотходное производство пластиковых окон

Фирма Veka Rus с 2018 года повторно использует остатки от производства пластиковых окон и дверей, которые оказались бракованными. Из вторсырья делаются новые профили высшего качества.

В рамках проекта “Безотходная экономика: переработка полимерных отходов” на производство завезли более 700 тонн вторсырья.



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