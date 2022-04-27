Достопримечательности Казани

Далеко не каждый может позволить себе отправиться на дорогой курорт, где все устроено по высшему разряду. Многие туристы выбирают бюджетный отдых и не проигрывают. На территории нашей страны немало красивых мест, где можно провести отпуск с пользой и увидеть массу красивых мест.

Казань https://www.sputnik8.com/ru/kazan – третья столица нашей большой страны. Город с вековой историей притягивает не только отечественных туристов, но и путешественников с других стран. И в этом нет ничего удивительного, потому что посмотреть тут есть на что.

Многие считают, что в нашей стране нет ничего интересного. Даже если и есть какие-то места, то инфраструктура в них не развита и города совершенно не готовы к наплыву туристов. С этим можно поспорить, потому что в Казане все отлично и город готов принять туристов с разными запросами.

Чтобы посетить Казань, необязательно брать отпуск. Можно устроить себе небольшой отпуск на выходных и получить удовольствие от поездки.

Основные достопримечательности

Каждый город красив по-своему. Казань не стала исключением. Тут много интересных достопримечательностей, которые стоит посмотреть. Туристы могут прогуляться по городу пешком, а могут отправиться в автобусный тур.

Если днем все просто и понятно, то ночной город – это отдельная история. Многие гиды советуют посмотреть именно на ночной город, чтобы получить эстетическое удовольствие. Чтобы увидеть город во всей красе, необязательно блуждать по нему без перерыва. Достаточно обзорной экскурсии, чтобы увидеть основные достопримечательности и составить свое представление о городе.

Если получилось побывать в Казане, то обязательно стоит посетить следующие достопримечательности:

1. Мечеть Кул-Шариф

Эта мечеть считается главной на территории Татарстана. Она построена недалеко от Казанского Кремля. Построили ее уже в наши дни. Место выбиралось долго, и было принято решение возвести ее на песте мечети Казанского Ханства.

2. Петропавловский собор

Храм является православным, и построили его в далеком 18-м веке. В те далекие времена Казань посещал Петр Первый и в честь его визита было принято решение построить еще одну церковь.

3. Башня Сююмбике

Еще одна старинная достопримечательность, которую посещают туристы. Приходят сюда послушать старинную легенду и неприступной царице Сююмбике, которая не хотела замуж за Ивана Грозного. Она поставила царю условие, и он выполнил его. Он возвел деревянную башню за 7-мь дней. Царица была не готова стать супругой великого правителя и сбросилась с башни.