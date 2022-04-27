 

В Киеве пригрозили захватить Приднестровье

27.04.2022, 12:25, Новости дня
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Украина готова захватить Приднестровье, если об этом попросит Молдавия, сообщил советник офиса украинского президента Алексей Арестович.

Арестович сообщил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан физлицом, выполняющим функции иностранного агента – прим. ВЗГЛЯД), что «как-нибудь справились бы (с захватом Приднестровья), но это территория суверенной Молдовы, только после обращения молдавской стороны», передает РИА «Новости».

Ранее в среду МВД Приднестровья подтвердило стрельбу с территории Украины в сторону складов боеприпасов в Колбасне. На складах хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран, их охраняет Оперативная группа российских войск.

Во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе прогремели взрывы.

В республике заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье. После этого завели уголовное дело. Совет безопасности республики подтвердил факт совершения на ее территории в понедельник и вторник трех террористических атак.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России.

Экс-спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД об угрозе складам боеприпасов в Приднестровье.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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