“Все время хотелось плакать”: Юлианна Караулова рассказала, как отреагировал организм на рождение ребенка

В прошлом году певица Юлианна Караулова впервые стала мамой. Своему мужу, саунд-продюсеру Андрею Черному, она родила сына Александра. Знаменитость поделилась воспоминаниями о том, как чувствовала себя после родов в эмоциональном плане.

Гормональный всплеск

Юлианна не скрывает, что столкнулась с послеродовой депрессией. На третий день после родов она начала плакать и не могла остановиться. Певица вспоминает, что уже тогда осознавала, что повода для слез нет, и что ее поведение не совсем адекватное. Только потом знаменитость узнала причину такого эмоционального состояния — это гормональный всплеск.

Когда пришла врач, Юлианна сказала, что еще не готова к выписке из роддома и попросила остаться. Ей пошли навстречу и разрешили провести в медучреждении еще сутки. Это действительно помогло. Юлианна хорошенько выспалась, перестала плакать и пришла в себя.

Артистка отмечает: она наслышана о том, что у некоторых женщин после родов депрессивное состояние затягивается. К счастью, с ней такого произошло: это была «разовая акция».

Похудение

Юлианна вспоминает, что уже дома столкнулась с новой проблемой: невосприятие своего отражения в зеркале. Певица увидела внешние трансформации и огорчилась, однако сумела взять себя в руки.

Ей понадобилось всего лишь полгода, чтобы прийти в отменную физическую форму. Юлианна признается, что малыш находился на грудном вскармливании. Чтобы обрести былую стройность, артистка вела активный образ жизни. В то же время она не занималась активно спортом: на это просто не было сил. При удобной возможности певица старалась высыпаться, а не изнурять себя физическими упражнениями.

Благодаря правильному графику, режиму, активности Юлианне удалось сбросить лишние килограммы. Мало того, она стала весить даже меньше, чем до родов.

Сейчас артистка наслаждается своим материнством. Она считает огромным счастьем рождение долгожданного сына.