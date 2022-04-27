Мнение: Как вырвать жало у Википедии

Википедия докатилась до последней стадии скотства. Они состряпали статью «русский фашизм», нашпиговали её дешёвой агитацией в духе «символ Z — это половинка от гитлеровской свастики» и перевели на несколько десятков языков.

Вначале статья называлась «идеология русского фашизма», а потом её переименовали в «Фашизм в России» на русском и в «Рашизм» на остальных языках. Нас обвиняют в том, что мы считаем Москву третьим Римом, что мы не удовлетворены итогами Холодной войны, и что мы считаем себя вправе строить суверенную демократию в нашей стране. По мнению авторов статьи — это явные признаки фашизма. Главный же признак фашизма в России — денацификация (то есть отстранение нацистов от власти), заявленная целью текущей спецоперации.

Ссылку на статьи давать не буду, при желании легко найдёте их сами. Вот что мне пишут читатели по поводу закулисных двигателей этой истории:

Один из главных авторов статьи «Rashism», который сейчас использует ник My_very_best_wishes, а раньше писал под псевдонимом Biophys, это американский биофизик грузинского происхождения (русскоязычный советский/постсоветский эмигрант), который в 2009 году был членом печально известной тайной почтовой рассылки «Eastern European Mailing List» (EEML). Кто-то из её участников слил компрометирующие переписки русофобов, что вызвало большой скандал.

Члены EEML (в основном поляки, грузины и иные представители Пояса обиженных или эмигранты в США/Британию) сговаривались по почте и специально травили активных российских участников англоязычной Википедии и русофилов из других стран: постоянно писали кляузы на участников с пророссийской позицией, провоцировали их, способствовали их бану или уходу с проекта в результате травли.

Тогда админы Википедии за подобное ещё наказывали, хотя и очень мягко: по итогам расследования часть адептов EEML попала под временные санкции:

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Arbitration/Requests/Case/Eastern_European_mailing_list

Biophys потом переименовал свой аккаунт и продолжил свои антироссийские правки, как и многие другие участники EEML.

Как видите, нейтральная Википедия, которая определённо является надёжным и непредвзятым источником, окончательно перешла черту. Сейчас Википедию потихоньку штрафуют за фейки о спецоперации, однако всё движется к полноценному бану ресурса в России. Википедия — важная часть пропагандистской машины Запада, при этом костяк руководства русскоязычной Википедии выполняет команды Госдепа США не из-под палки, а с огромным воодушевлением.

Мы на Руксперте предупреждали об этом давным-давно. Собственно, и сам Руксперт пришлось создавать именно потому, что Википедия пользовалась своей репутацией нейтрального ресурса, чтобы распространять ложь о России:

https://ruxpert.ru/Википедия

Кстати, статья про «русский фашизм» первым делом была переведена на белорусский и татарский. Это узнаваемый почерк американцев — одной из их главных целей является розжиг в России межнациональной розни и сепаратизма, поэтому они не жалеют денег на истории про великорусский шовинизм кровожадных орков, ущемляющих все прочие народы в России и за её пределами.

Разумеется, такая статья нарушает целый ворох внутренних правил самой Википедии. Если бы речь шла не о России, а о США и Евросоюзе, например, — вот с теми же нелепыми аргументами про цивилизационную миссию и экспансию, — статью удалили бы ещё на взлёте, в течение нескольких часов. Однако в феврале прошла команда мочить русских, отбросив любые приличия в сторону, к чему администраторы Википедии с радостью и приступили. Когда другие участники Википедии предложили соблюсти правила и удалить статью, судьи высказались в том духе, что «у нас нет согласия по этому поводу, поэтому давайте обсудим всё поподробнее, не торопясь, а пока что пускай статья цветёт и растёт»:

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Articles_for_deletion/Russian_fascism_(ideology)

Опыт показывает, что когда речь заходит о России, админы Википедии проявляют акробатическую гибкость в трактовке собственных правил.

Повторюсь, речь идёт не только об этой новой статье, в которой русских, главных борцов с нацизмом в современной Европе, вот эти самые нацисты называют фашистами. Практически всё, что относится к России и что можно политизировать, в Википедии политизировано. Вплоть до персоналий: мелкие гусанос, работающие мальчиками на побегушках в западных фондах, создают о себе огромные хвалебные статьи, тогда как статьи об адекватных российских политиках и журналистах больше похожи на блокноты с непроверенным компроматом, чем на биографические справки.

До последнего времени план обеззараживания Википедии был прямолинеен и прост: умные нам не надобны, надобны верные. Находим команду верных, даём ей денег, верные на коленке клепают «убийцу Википедии». Сканируют БСЭ, нанимают студентов-историков для вычитки новых статей, ну чего там сложного может быть? Дальше русскоязычные пользователи добровольно и с песней переходят в созданный на бюджетные деньги аналог Википедии, после чего основную Википедию можно или забыть, или забанить.

Этот наивный план только на моей памяти проваливался с разными командами несколько раз.

Объясню на пальцах. В русском сегменте Википедии 1,8 млн статей. Предположим, что грамотный автор пишет 40 статей в месяц, при этом на его содержание надо потратить 200 тысяч рублей: это зарплата, рабочее место, зарплата начальника, налоги, отпускные, содержание кадровиков и прочая, и прочая. Поверьте бухгалтеру на слово, в крупной фирме дешевле не получится, там фрилансеру на карту Сбера серый нал не перечислишь.

Итого имеем 5 тысяч рублей на статью и, следовательно, 9 млрд рублей на лобовое воссоздание того, что на Википедии не только уже есть, но и неплохо так вычищено от ошибок. Также надо создать живое сообщество авторов и придумать рабочую систему модерации. Наконец, надо как-то переманить читателей обычной Википедии к себе. Итого, полагаю, уже не меньше 20 млрд рублей, плюс кто-нибудь уровня Павла Дурова в качестве руководителя проекта, плюс 3-5 лет на развёртывание. И всё это в формате стартапа, то есть без каких-либо гарантий: с огромным шансом получить на выходе очередной пшик.

В реальности российские власти выделяли значительно меньшие бюджеты, при этом давали их не условному Павлу Дурову, а бесконечно далёким от интернета людям. Как итог, повторюсь, мы раз за разом наблюдали провал.

Прямо сейчас ничего похожего на «убийцу Википедии» в России нет. Есть нишевые википроекты типа нашего Руксперта, которые охватывают конкретную выбранную тему, не претендуя на полноту, однако заменить Википедию целиком мы не можем никак. Статья про продовольственную безопасность на Руксперте есть, а вот статьи про фасоль у нас уже нет, равно как нет статьи про плуг, нет статьи про голод в Ирландии и нет статьи про каждую ирландскую деревню. Мы так глубоко не копаем и копать не можем.

Таким образом, если забанить Википедию прямо сейчас, россияне лишатся очень ценного ресурса.

Дежурно отмечу, что креативные упрёки в духе «что же вы не создали свою Википедию, неумехи» несправедливы. Википедия — монополист, она успела вырасти первой, и теперь самим фактом своего существования душит все альтернативные проекты. Конкурировать с монополистом без помощи государства невозможно — тут нужны одновременно и меры поддержки в адрес альтернативных ресурсов, и карательные меры в адрес монополии. Аналогичным образом на Западе есть Гугл, Твиттер, Фейсбук, Ютуб и Инстаграм, подвинуть которые практически нереально, так как почти вся публика и почти весь контент уже у них.

Так вот, банить Википедию прямо сейчас было бы очень дорого. Мы лишили бы публику важного образовательного ресурса, так как русофобская пропаганда — это, может быть, полпроцента от всего контента, если не меньше, тогда как остальные 99,5% — это пусть неидеальные, но всё же очень неплохие статьи, заменить которые нам сейчас нечем.

Поэтому предлагаю вырвать жало у наших врагов, точечно изменив только конкретные пропагандистские статьи.

Допустим, переходит пользователь из России на статью про мифический «русский фашизм». Вместо вражеской статьи и вместо таблички «доступ запрещён» провайдер показывает пользователю страницу, где сказано примерно следующее:

«Тут находится пропагандистская статья, в которой говорится, что русские якобы являются фашистами. Аргументы агитаторов из Википедии такие-то. Они несостоятельны по таким-то и таким-то причинам».

И вот так — с каждой статьёй из Википедии, в которой содержится клевета на Россию. Перешёл по ссылке на какой-нибудь фейк, а там вместо оригинальной пропаганды подробный разбор фейка:

«В этой статье рассказывается о такой-то истории. Это фейк по таким-то и таким-то причинам. Вместо доказательств админы Википедии используют кучу ссылок на голословные утверждения антироссийских СМИ и на пустые слова антироссийских политиков».

Технически сделать такой редирект легко, все технологии уже отработаны Роскомнадзором. Найти волонтёров, которые разберут по косточкам пару сотен самых одиозных статей — задача решаемая, причём решаемая быстро и дёшево. А в качестве вишенки на торте будет бессильная ярость админов Википедии, которые привыкли затыкать рты другим, и которые совершенно не готовы к тому, что их будут бить их собственным оружием и на их собственной территории.