«Киевский торт» в России заменят «Кремлёвским»

Минпромторг постановил произвести полную замену кондитерских изделий в России, выпускаемых и реализуемых под брендом «Киевский», изделиями под другими названиями, в частности «Кремлёвский».

«К сожалению, такой прекрасный город, столетия носивший статус матери городов русских, сегодня вызывает ассоциации с человеконенавистническим политическим режимом, поэтому и пропагандировать пищевую продукцию с таким названием не стоит», – пояснили в ведомстве.

Чиновник министерства уточнил, что постановление затрагивает исключительно название товаров, но не требует изменения рецептуры. Положительно оценили изменения и производители.

«Знаете, это даже хорошо. После начала специальной военной операции прекратился импорт картонных изделий из Украины с надписью «Киевский». Какие-то запасы оставались на складах, но они подходят к концу. Полагаю, что даже после завершения боевых действий сотрудничество уже не останется на прежнем уровне, а заменить легендарный украинский картон нереально, но у нас есть возможность собственного производства, но под другим названием», – рассказал директор Курского хлебокомбината.

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