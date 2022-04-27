Mинистр обороны Великобритании сообщил, что военная помощь страны Украине может возрасти до £500 млн

Общая стоимость направленного Великобританией на Украину оружия может составить £500 млн, передаёт The Guardian со ссылкой на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. По словам министра, цель британской военной поддержки состоит в возвращении Украины к границам, существовавшим до 2014 года.



AP

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон предоставил Киеву военную помощь на сумму £200 млн, подтвердив, что Соединённое Королевство отправит на Украину «небольшое количество» самоходных зенитных установок Stormer и предложит Польше танки Challenger 2, пишет The Guardian.

В обращении к членам британского парламента Уоллес отметил, что общая сумма направленного Великобританией оружия может составить £500 млн.

«Мы предоставили Украине 200 миллионов фунтов стерлингов в качестве помощи, которая, по нашим предположениям, вырастет до 500 миллионов фунтов стерлингов», — заявил Уоллес в палате общин, добавив, что замена военного оборудования будет оплачиваться из казны по принципу «старое на новое».

По словам министра, цель британской военной поддержки состоит в вытеснении российских вооружённых сил со всей территории Украины, которая должна вернуться к границам, существовавшим до 2014 года.

Как напоминает издание, в понедельник Лондон объявил о том, что направит Киеву 22 новые машины скорой помощи и уже отправила более 40 пожарных машин. По словам Уоллеса, Великобритания также рассматривает возможность поставки ракет наземного базирования Brimstone, которые могут быть использованы для защиты Одессы от морского вторжения.

Великобритания является одним из крупнейших в Европе поставщиков оружия на Украину, сокращая собственные запасы оружия для обеспечения киевских войск. С начала года Великобритания поставила 5 361 переносной противотанковой комплекс NLAW, более 200 ракет Javelin американского производства и 104 зенитно-ракетных комплекса Starstreak.

Однако британские поставки не идут ни в какое сравнение с объёмом помощи, которую Украине предоставляют США. В частности, Вашингтон уже предоставил Киеву военную помощь на сумму $3,7 миллиардов с момента ввода российский войск.

The Guardian отмечает, что бронемашины Stormer оснащены зенитными ракетами Starstreak с лазерным наведением и предназначены для создания постоянной угрозы для российских самолётов и вертолётов.

Что касается танков Challenger 2, слова Уоллеса свидетельствуют об утверждении планов, впервые озвученных премьер-министром Борисом Джонсоном в пятницу, когда он заявил, что Великобритания «рассматривает возможность» отправки британских Challenger 2 в Польшу, чтобы Варшава, в свою очередь, могла отправить Украине больше танков российской разработки Т-72.

Польша рассчитывает получить первые 250 танков М1 Abrams американского производства в конце этого года, но готова отправить на Украину больше танков Т-72 из своего арсенала, если Великобритания и другие западные страны придут на помощь и предоставят подкрепление уже сейчас.