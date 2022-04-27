 

B Киеве демонтируют монумент под аркой Дружбы Народов

27.04.2022, 11:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Киеве под аркой Дружбы Народов начали демонтаж бронзовой скульптуры двух рабочих, установленной в 1982 году в честь воссоединения Украины с Россией. Как пишет «СТРАНА.ua», мэр украинской столицы ранее заявлял, что саму арку в будущем переименуют и подсветят цветами украинского флага.


Telegram

В Киеве начали демонтаж монумента под аркой Дружбы Народов, о чём ранее предупреждал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Как пишет «СТРАНА.ua», соответствующее видео опубликовала депутат Рады Кира Рудык в своём Telegram-канале.

«Пришло время наконец-то избавляться от советских и русских памятников. Всех этих дружб народов, ватутиных, щорсов. Им место в музее коммунизма. На свалках истории. Всегда не доходили руки. Теперь — дошли», — написала она под видео.

Как отмечает издание, речь идёт о демонтаже бронзовой скульптуры двух рабочих, установленной в 1982 году в честь воссоединения Украины с Россией. Саму арку, как говорил Кличко, переименуют и подсветят цветами украинского флага.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / В Москве введут плату за фотографии в парках

26.06 / Ирина Пегова продемонстрировала архивный снимок со своего первого спектакля

13.01 / “Я не Нетребко и Гагарина”: Бузова оценила свои вокальные данные

19.01 / “Я мать-одиночка”: Виктория Дайнеко рассказала о трудностях в личной жизни

15.06 / Начались продажи недорогого смартфона Motorola со стилусом, огромным экраном и внушительным аккумулятором

15.06 / На заводе в США произошел крупный пожар

19.06 / Она была музой Георгия Данелии, когда он создавал “Я шагаю по Москве”, “Джентльменов удачи” и “Мимино”. Трудное счастье Любови Соколовой

12.10 / «Нас свои же и разбомбили»

09.04 / Звезда “Бумажного дома” Мигель Эрран чуть не сгорел в собственном доме

08.05 / Мнение: Началось строительство “Сталин-Центра”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика