 

МВД Приднестровья подтвердило стрельбу с территории Украины в сторону складов боеприпасов в Колбасне

27.04.2022, 11:00, Новости дня
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С украинской стороны в направлении села Колбасна были произведены выстрелы, также над селом, где располагаются военные склады, ночью были замечены несколько дронов, запущенных с территории Украины, сообщили в пресс-центре МВД Приднестровской Молдавской республики.

Ведомство сообщило в Telegram, что «минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины».

Также МВД Приднестровья подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна были произведены выстрелы, информации о пострадавших нет.

Вместе с тем сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от непризнанного Приднестровья Олег Беляков опроверг данные о стрельбе в районе военных складов. При этом он заявил, что «выстрелы были слышны с территории Украины», граница с которой проходит всего в 2 км от складов, передает ТАСС.

По его словам, имело место несколько одиночных выстрелов из стрелкового оружия.

Ранее СМИ Приднестровья сообщили о стрельбе в районе складов.

На складах хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Их охраняет Оперативная группа российских войск, которая также оказывает поддержку миротворческой операции на Днестре. Вывоз и утилизация боеприпасов были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений с Молдавией.

Напомним, во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы.

В республике заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье. Посшле этого завели уголовное дело.

Совет безопасности республики подтвердил факт совершения на ее территории в понедельник и вторник трех террористических атак. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России.

Экс-спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД об угрозе складам боеприпасов в Приднестровье.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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