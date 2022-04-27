Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с кораблем Crew Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) экипаж из четырех астронавтов.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был произведен в 03:55 по времени восточного побережья США (10:55 мск). В экипаж корабля, получившего название Freedom, вошли астронавты НАСА Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представительница Европейского космического агентства (ЕКА), итальянка Саманта Кристофоретти, передает ТАСС. Им предстоит пробыть на орбите около шести месяцев. Ожидается, что за это время астронавты проведут более 200 научных экспериментов.

Спустя приблизительно 9 минут после запуска ожидается, что первая ступень ракеты-носителя в автоматическом режиме сядет на плавучую платформу в Атлантическом океане. Через 12 минут после старта корабль будет выведен на околоземную орбиту. Стыковка «Свободы» с МКС намечена на 20:15 (03:15 мск 28 апреля). Это уже четвертая ротация экипажа МКС с американской стороны в рамках сотрудничества НАСА со SpaceX.

Корабль, используемый в нынешнем запуске, применяется впервые, первая ступень Falcon 9 ранее использовалась трижды. Запуск изначально был запланирован на 23 апреля, однако НАСА вынуждено было перенести его на более поздний срок. Задержка была вызвана тем, что плохие погодные условия не позволяли вернуть на Землю космических туристов, составлявших экипаж полностью коммерческой миссии компании Axiom Space. Их корабль, занимавший стыковочный узел на МКС, приводнился в Атлантическом океане 25 апреля.

Линдгрен, Хайнс, Уоткинс и Кристофоретти сменят на орбите коллег – американцев Раджу Чари, Тома Маршберна и Кайлу Бэррон и немца Маттиаса Маурера, которые прилетели на станцию на Crew Dragon под названием Endurance 11 ноября прошлого года и на нем же вернутся на Землю в конце апреля или начале мая. НАСА пока не называет дату отстыковки. Для Хайнса и Уоткинс – это первый полет в космос, для Линдгрена и Кристофоретти – второй.

Сейчас на орбите также несут вахту россияне Олег Артемьев, который также является специальным корреспондентом ТАСС на МКС, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Напомним, 9 апреля корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем туристов пристыковался в автоматическом режиме к Международной космической станции (МКС).

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