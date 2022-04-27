Uniper собралась списать 2 млрд евро из-за потери «Северного потока – 2»

Германский концерн Uniper ожидает, что в 2022 году может списать около 2 млрд евро от потери доходов по проекту «Северный поток – 2» и ущерба российскому бизнесу компании, говорится в отчетности компании.

Концерн сообщил, что по итогам первых трех месяцев 2022 года чистый нескорректированный убыток составил 3,1 млрд евро. Основное влияние на доходы оказала высокая волатильность на газовом рынке, отмечается в презентации. Однако, в то же время вклад внесли и «нарушения, связанные с проектом «Северный поток – 2» и бизнесом «Юнипро», передает ТАСС текст документа.

«В дополнение к вышеупомянутому ожидается, что на чистую прибыль дополнительно повлияют отчисления от обесценивания активов в размере около 2 млрд евро, в основном связанные с финансированием проекта «Северный поток – 2» и российской дочерней компанией Uniper – «Юнипро», – отмечают в компании. Энергоконцерну Uniper принадлежит 83,73% акций российской генерирующей компании «Юнипро».

Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

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