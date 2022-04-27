 

WP – Варшава дополнила антироссийский санкционный список ЕС

27.04.2022, 9:45, Разное
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Польша опубликовала первый санкционный список в отношении России, который по сути дополняет санкции ЕС. В него включены 15 физических лиц и 35 коммерческих организаций, но власти обещают его пополнять, пишет Wirtualna Polska. «Все субъекты, которые уже много лет импортируют российский уголь и уголь из Донбасса в Польшу, окажутся там», — предупредил министр внутренних дел Мариуш Каминский.


АР

«Первый санкционный список, который был опубликован сегодня, содержит 50 позиций.  В нём фамилии российских олигархов и организаций, которые ведут настоящий бизнес в нашей стране <…>, в том числе «Газпром», — заявил сегодня министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский. Cанкции действуют также с сегодняшнего дня, пишет Wirtualna Polska.  

По словам замминистра Мачея Вонсика, запросы на внесение конкретных лиц и субъектов в санкционный список поступили из Агенства внутренней безопасности Польши, Центрального антикоррупционного бюро и Службы военной контрразведки. «15 решений касаются физических лиц и 35 — коммерческих организаций. Есть уже очередные запросы. <…> Министр пока не успел их рассмотреть. Решения по этим делам будут публиковаться и пополнять санкционный список», — пояснил Вонсик. 

«Все субъекты, которые уже много лет импортируют российский уголь и уголь из Донбасса в Польшу, окажутся там», — предупредил министр Каминский. «Цель санкций — ударить по российской экономике, чтобы РФ не могла вести спецоперацию на Украине. <…> Польский санкционный список — это дополнение к санкционному списку ЕС», — добавил он. 

«Службы ещё работают над раскрытием российских структур в Польше, так как эти структуры часто прикрываются разного рода компаниями, зарегистрированными в налоговых раях или в других странах, а фактическими владельцами выступают российские олигархи», — подчеркнул министр. По его словам, в этот список войдут также структуры и олигархи, связанные с режимом президента Белоруссии Александра Лукашенко. 

Замминистра Вонсик обратил внимание на то, что существуют четыре формы санкций, но в соотвествии с законом министр также сможет применять частичные санкции, то есть запрещать использование прав на акции или выплату дивидендов. Более того, он пояснил, что в случае 15 лиц, попавших под санкции, им запрещён въезд на территорию Польши. «Зачастую это те лица, которые уже состоят в списках ЕС, но теперь в их отношении введены дополнительные санкции: сейчас они нежелательны в Польше», — подчеркнул он. Нарушение санкций предусматривает штраф в размере 20 миллионов злотых, а также уголовную ответственность сроком до 3 лет лишения свободы.



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