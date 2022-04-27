 

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на решение о выплате 35 млн долларов экс-акционеру ЮКОСа

27.04.2022, 9:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В четверг, 28 апреля, Московский городской суд рассмотрит апелляцию на решение о выплате 35 миллионов долларов бывшему акционеру ЮКОСа Алексею Голубовичу. Деньги были взысканы с бывшей жены бизнесмена Ольги Миримской, которая с декабря 2021-го находится в тюрьме.

Эти средства женщина якобы получила, продав акции ЮКОСа 15 лет назад. Ее экс-супруг потребовал свою долю в рамках бракоразводного процесса, продолжающегося вот уже 10 лет. История необычна тем, что Миримская не имела никакого отношения к долям в компании, а Голубович, напротив, был директором по стратегическому планированию и корпоративным финансам ОАО “НК “ЮКОС”.

Общественный деятель, экономист Михаил Хазин считает, что заседание, запланированное на 28 апреля, может повлиять на судьбу 50 миллиардов долларов, которые ЮКОС пытается отсудить у России.

“Повесить на женщину эти акции может быть выгодно по двум причинам: отвести от себя подозрения в том, что он (Голубович – Прим. ред.) может быть бенефициаром решения по 50 млрд, и попутно скомпрометировать показания Миримской против ЮКОСа”, – высказался Хазин.

Напомним, еще в 2020 году Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов в рамках иска экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС, которую семи годами ранее ФНС обвинила в уклонении налогов на 700 миллиардов рублей. Предприятие выплатить деньги не смогло, поэтому его ликвидировали.

В 2021-м Верховный суд Нидерландов отменил выплаты Россией бывшим акционерам компании, что вызывало положительную реакцию, как в нашей стране, так и за рубежом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Андрей Малахов показал фото 20-летней давности

08.01 / Какие обследования пройти после COVID-19: пошаговая инструкция

16.07 / Мнение: В общем, радуемся за обжирархов!

15.01 / Мнение: О завещании Владимира Путина

16.07 / Заложники бумажного благополучия

01.09 / Летал ли Даждьбог на ракете?

16.03 / Генсек НАТО обеспокоен укреплением сотрудничества России с Китаем

22.12 / После введения платной парковки в центре Пекина весь общественный транспорт станет бесплатным

17.09 / Особой популярностью пользуются яркие цвета: какие брюки из искусственной кожи носят этой осенью

29.12 / Памятник нововоронежской Аленке установят возле здания Пенсионного фонда России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика