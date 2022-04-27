В Москве возобновил работу магазин сети OBI

В Москве на Ходынском поле вновь открылся гипермаркет сети OBI, возобновившей работу в России. При этом ажиотажа среди покупателей по этому поводу не наблюдается.

Сеть временно будет работать под брендом «ОБИ», но в дальнейшем проведут ребрендинг, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-служба «ОБИ-Россия» сообщила, что магазин в ТЦ «Авиапарк» откроется 27 апреля, остальные торговые точки в Москве и Санкт-Петербурге заработают к 1 мая, а к 11 мая – вновь запустят все оставшиеся гипермаркеты в регионах.

Компания сообщила о закрытии всех магазинов в России и прекращении деятельности в стране 17 марта на фоне спецоперации на Украине. Также появилась информация, что новым владельцем гипермаркетов могут стать структуры холдинга Asadel, которые развивают по франшизе бренд OBI в Казахстане.

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