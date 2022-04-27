В Бурятии рассказали о влиянии санкций на работу Улан-Удэнского авиазавода

Введенные после начала спецоперации по демилитаризации Украины санкции не сказались на Улан-Удэнском авиазаводе, предприятие работает уверенно, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Напрямую не повлияло», – передает РИА «Новости» ответ Цыденова на вопрос, повлияло ли на работу Улан-Удэнского авиазавода попадание под санкции.

«Страны Европы и США продукцию завода и так не закупали, в числе клиентов те страны, которые санкции не вводили. На сегодня завод работает уверенно. Заказ на этот год даже больше прошлогоднего», – отметил глава Бурятии. Согласно данным главы региона, продукция предприятия экспортируется в большинство стран юго-восточной Азии.

По информации Цыденова, несмотря на санкции, предприятия региона чувствуют себя в целом достаточно уверенно, при этом у всех крупных предприятий есть определенная доля импортозависимости. «Например, у станков это могут быть сверла, электроника, другие комплектующие. Пока это критично не сказалось на производстве, а имеющиеся запасы комплектующих дают возможность для поиска альтернативных схем поставок или полную замену оборудования на китайское. В общем, у предприятий есть время, чтобы адаптироваться под новые условия», – сказал Цыденов.

Напомним, в ноябре 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Улан-Удэнский авиационный завод «Вертолетов России» в следующем году должен выпустить первый специальный вертолет для работы нефтегазовых компаний на шельфе.

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