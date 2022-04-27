ФСБ предотвратила диверсию в Белгородской области

ФСБ предотвратила в Белгородской области диверсию на объекте транспорта, двое готовивших ее россиян задержаны, задержанные – сторонники украинских националистов, которые направляли данные о российских военнослужащих на украинский сайт «Миротворец», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

Установлено, что «указанные лица направляли на украинский сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих Вооруженных сил России, принимавших участие в специальной военной операции». В ФСБ сообщили, что подозреваемые дают признательные показания.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). По этой статье им грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области загорелся склад боеприпасов. Минобороны после обстрелов российских населенных пунктов украинскими военными заявляло, что Вооруженные силы России могут нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.

—