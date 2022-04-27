 

«Чернозём в обмен на танки»: Германия и Украина заключили новый контракт на поставку вооружения

27.04.2022, 8:51, Разное
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Украина расплатится с Бундесвером за поставки вооружения чернозёмом, сообщил на брифинге министр сельского хозяйства ФРГ Франц Розенберг. Первый состав с днепропетровским чернозёмом отправился в Германию утром 27 апреля.

Забор чернозёма после оценки его качества будут производить немецкие эксперты на территории Киевской, Полтавской, Днепропетровской и Винницкой областей. В общей сложности планируется вывезти на территорию Германии 50 млн тонн украинского чернозёма, что позволит ФРГ справиться с кризисом поставок удобрений и избежать голода в 2022 году. Взамен Украина получит списанные образцы советской военной техники из музеев Второй мировой войны, расположенных на территории Германии и её восточных протекторатов.

«Главное для Украины – думать о том, как нанести как можно больше вреда России прямо сейчас, а не о том, что будет зимой. Зимы для большинства из них, может быть, и не будет, и сосредоточиться нужно на потребностях момента. А они состоят в том, чтобы украинский солдат был как следует вооружён. Благодаря этому счастливые баварские фермеры засеют пшеницей свои тучные поля, а их детки будут румяные, сытые и накормленные. Они уверенно пойдут в будущее, чтобы выстроить новую Европу и новый мировой порядок, основанный на правилах», – заявил Франц Розенберг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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