Озвучен прогноз по спаду российской экономики по итогам 2022 года

Спад ВВП РФ в 2022 году на фоне санкций может достичь 8,8%, такой прогноз озвучили СМИ со ссылкой на прогноз Министерства экономического развития.

«Согласно документу, Минэк в своих предварительных оценках прогнозирует падение ВВП РФ из-за введенных санкций на 8,8% в 2022 году в базовом варианте и ожидает выхода в положительную динамику (1,3%) уже в следующем году. В 2024-2025 годах министерство прогнозирует рост экономики на 4,6% и 2,8% соответственно», – пишут «Ведомости» со ссылкой на проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития России, составленный ведомством.

По данным издания, «в консервативном сценарии прогноза масштаб кризиса видится глубже: снижение ВВП РФ – на 12,4% в 2022 году и на 1,1% в 2023 году».

«Инфляцию по итогам этого года Минэк предварительно прогнозирует выше 20% в базовом варианте и ждет ее снижения до 6,2% в конце 2023 года. При этом таргет в 4%, согласно документу, планируется достичь уже в 2024 году», – указано в материале.

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подчеркивал, что российская экономика продолжает стабилизироваться: замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали снижаться. Глава государства заверил, что российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом.

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