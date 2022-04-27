 

Захарова объяснила, как Зеленский воспринимает ситуацию с «Азовсталью»

27.04.2022, 8:50, Новости дня
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Киевский режим хочет манипулировать ситуацией вокруг «Азовстали» в своих интересах и использует ее в качестве «козыря в рукаве», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Киевский режим хочет манипулировать данной ситуацией за счет использования находящихся там людей во всех возможных случаях в собственных интересах», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, Зеленский считает, что надо иметь некий «козырь в рукаве, страшный, кровавый», но в его понимании это такая вот карта, которую «можно бесконечно разыгрывать».

Напомним, президент РФ Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела». Российский лидер сообщал, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия. Он подчеркивал, что если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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