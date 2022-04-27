Россия приостановила поставки газа Болгарии и Польше
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Газпром сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNIG в связи с неоплатой в рублях.
В Газпроме подчеркнули, что при несанкционированном отборе российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем, передает ТАСС.
Напомним, Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о возможной приостановке поставок голубого топлива. В Польше заявляли, что газовый рынок «стабилизируется», когда «европейские потребители получат возможность поставок в Европу не из РФ таких объемов газа, которые сейчас отправляются Россией». Причем на это в Польше отвели два года.
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