Россия приостановила поставки газа Болгарии и Польше

Газпром сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNIG в связи с неоплатой в рублях.

В Газпроме подчеркнули, что при несанкционированном отборе российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем, передает ТАСС.

Напомним, Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о возможной приостановке поставок голубого топлива. В Польше заявляли, что газовый рынок «стабилизируется», когда «европейские потребители получат возможность поставок в Европу не из РФ таких объемов газа, которые сейчас отправляются Россией». Причем на это в Польше отвели два года.

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