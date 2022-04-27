 

В РФ разработали законопроект о выдаче ВНЖ иностранным сотрудникам IT

27.04.2022, 8:50, Новости дня
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Правительство разработало законопроект о выдаче вида на жительство иностранным работникам IT-сферы по упрощенной схеме, сообщают СМИ.

МВД и Минтруд разработали поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в России», согласно которым зарубежные IT-специалисты смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке, передает РБК.

Документ рассматривался на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 25 апреля. Источник газеты в аппарате правительства сообщил, что он был одобрен.

Предполагается, что иностранным айтишникам, работающим в российских технологических компаниях с аккредитацией, для получения вида на жительство необязательно иметь разрешение на временное проживание.

Однако если сотрудник расторгнет трудовой договор и через 30 дней после этого не найдет новую работу в другой аккредитованной организации, вид на жительство аннулируется.

В данный момент, чтобы получить ВНЖ, иностранным гражданам нужно год прожить в РФ на основании разрешения на временное проживание, исключение делается бывшим гражданам СССР, детям граждан России, высококвалифицированным специалистам и членам их семей, выпускникам российских вузов и ряду других категорий.

Также поправки предполагают, что работодатель получит право привлекать и использовать зарубежных специалистов без разрешения на использование иностранных работников, а те смогут работать без соответствующего разрешения или патента.

Ранее в «Единой России» призвали расширить список получателей льгот для ИТ-специалистов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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