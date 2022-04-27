РФ однажды вернётся в «европейскую колыбель», и Макрон может этому способствовать

Эммануэль Макрон правильно сделал, что не стал оскорблять российского президента, как его коллега Байден, — это ничуть не способствует достижению мира, пишет журналист Le Figaro. При этом он уверен, что РФ всё равно однажды вернётся в европейское пространство, а пока он советует французскому лидеру заняться посредничеством ради достижения мира на Украине.



AP

Во время своего выступления после переизбрания президент Франции Эммануэль Макрон старался делать акцент на том, что его новый президентский срок пройдёт под знаком обновления. Но, как пишет Le Figaro, в Конституции Франции прописано, что президент командует ещё и дипломатией. Поэтому автор статьи Рено Жирар задаётся вопросом, какой новой политики можно ожидать от Макрона на новом сроке.

Первым делом он отмечает, что Макрон по-прежнему дорожит Европейским союзом, считает его большим достижением двух предыдущих поколений. «Но ЕС — это не овчарня, в которой мягкие овцы готовы следовать за Францией-пастухом. Его члены — братские страны, которые руками и ногами защищают свои интересы», — пишет автор статьи. Поэтому им бесполезно читать мораль, как Макрон делал по отношению к Венгрии, Италии, Польше. Франция должна очаровывать делами, а не проповедями.

И на данный момент одно из главных дел для Франции — это достижение мира на Украине. Автор статьи отмечает, что Макрон прекрасно справляется с ролью посредника — это было заметно по его деятельности в разрешении конфликта между США и Ираном.

Сейчас же его с победой на выборах поздравили и Путин, и Зеленский. И такой случай для попытки достигнуть прекращения огня нельзя упускать, пишет автор статьи. По его словам, Макрон правильно сделал, что сохранил контакт со своим российским коллегой. «Оскорбляя его, как сделал президент Байден, ни на йоту не приблизишься к достижению мира, и это подорвало бы шансы в будущем вразумить Кремль». При этом Франция продолжает направлять Украине военную помощь, но ей хватает ума не кричать об этом повсюду.

Ещё по саммитам в Версале в 2017 году и в Брегансоне в 2019 году было понятно, что Макрон пытается всеми силами привести Москву в европейскую семью. Подтолкнуть Россию к Китаю — кардинальная стратегическая ошибка. По словам автора статьи, российская спецоперация надолго отодвинула «возвращение РФ в европейскую колыбель». Но он уверен, что однажды это случится, и это будет на пользу и России, и Украине, и Европейскому союзу.

При этом чем независимее действует Франция, чем прямее она высказывается, тем больше пользы для самих США, пишет автор статьи. Франции нужно быть по-прежнему союзником США, но при этом не вставать всегда на их сторону. Так, в 2003 году, когда Франция говорила США не вмешиваться в Ирак, она дала ему по-настоящему дружеский совет, пишет автор статьи. И сегодня у Парижа нет никакого интереса в обострении китайско-американской конфронтации. Поэтому Парижу нужно снова стать «хабом мировой дипломатии», отмечает журналист. По его словам, Франция принесёт миру больше как «честный посредник», чем как моралист.

Эммануэль Макрон понял, что его прекрасная идея о «европейской стратегической автономии» не реализуется ни завтра, ни послезавтра — настолько глубокая зависимость европейских партнёров от американской защиты. Это показывает, например, тот факт, что Германия решила покупать не европейские боевые вертолёты, а американские. Франция не должна становиться вассалом США, но должна сохранять спокойствие в отношении стран, которые этого хотят. И тем временем можно реализовать множество конкретных проектов в Брюсселе, например в области кибербезопасности, космоса и так далее.

По словам автора статьи, благодаря своим вооружённым силам Франция может развивать стратегическое партнёрство в Средиземноморье, на Ближнем Востоке, в Индийско-Тихоокеанском регионе, при этом без какого-либо одобрения Вашингтона. Она может точечно помогать своим африканским друзьям, но при этом ей нужно не делать там своё присутствие постоянным, чтобы избежать ловушки колониальных устремлений.

«Независимая, реалистичная, миротворческая — вот такой должна быть французская дипломатия, если она хочет сохранить истинное влияние на мировые дела», — пишет журналист Le Figaro.