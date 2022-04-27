 

Швейцария сорвала планы Германии по поставке Украине немецких БМП Marder

27.04.2022, 8:20, Разное
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Швейцария помешала Германии поставить на Украину боевые машины пехоты Marder, пишет Frei Welt. Дело в том, что патроны для установленных на них пушек производятся только в Швейцарии и больше нигде не используются. Берн же не давал Берлину разрешения на реэкспорт своей военной продукции, ссылаясь на свой нейтралитет и правила поставки вооружения в зоны боевых действий.


AP

Швейцария перечеркнула планы Германии по поставке на Украину боевых машин пехоты Marder, пишет Freie Welt. Военную технику этого типа производит немецкий оборонный концерн Rheinmetall, но патроны для установленной на ней малокалиберной автоматической пушки MK 20 RH 202 изготавливаются только в Швейцарии и не используются больше ни в каких боевых системах НАТО, так что поставки из других источников невозможны.

Берн же не дал разрешения Берлину на рэкспорт своей военной продукции в зону боевых действий. Соответствующие запросы со стороны немецких властей были отклонены Государственным секретариатом Швейцарии по экономике (SECO). Там сослались на нейтралитет страны и действующие правила экспорта вооружения.

Такое решение существенно «поумерило пыл» ярых поборников и разжигателей войны в рядах правительства Германии и особенно немецкой партии зелёных, отмечает автор статьи. Теперь чисто теоретически Берлин может разрешить Rheinmetall поставить на Украину 100 БМП Marder, но без патронов, что бессмысленно. Так что пока Германия может «отложить свои планы в долгий ящик», заключает издание. 



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