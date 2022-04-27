Мнение: О страшной правде про самое грозное оружие России

О, эта правда действительно очень страшна. И оружие по-настоящему грозно. Настолько, что всю правду о нём стараются скрыть, куда подальше. Ну, мало ли что…

Но ведь истинной правды, как и шила в мешке — не утаишь. Она непременно пробьёт себе дорогу. Не с первого раза, так со второго или десятого, или хоть сотого…

А, в общем-то, случилось ровно то, что все предсказывали, чего ждали и чего боялись…

#Россия взялась за газовый вентиль. И немножко прикрутила его на европейском направлении. Как говорят, «мужик сказал – мужик сделал».

Болгария вслед за Польшей сообщила об остановке поставок газа из России. Минэнерго страны сообщило, что «Газпром» уведомил болгарского партнёра, компанию «Булгаргаз», об остановке поставок газа с 27 апреля. Ранее о таком же уведомлении «Газпрома» сообщила польская PGNiG. В сообщении говорилось о полной приостановке поставок по Ямальскому контракту. Впрочем, там ситуация немного своя: поляки заранее уведомили российскую сторону, что это соглашение, истекающее в 2022 году, продлевать не будут. Болгары же ни о чём таком не заявляли.

Можно предположить, что сработал «газовый ультиматум Путина» о переводе расчётов за российский газ в российские рубли. С другой стороны, последние дни все российские СМИ трубили, что «Европа согласилась платить за газ рублями». О том, почему на самом деле всё с точностью до наоборот расскажу в отдельном посте, если вам будет интересно.

Пока же – вот такая «проба сил». О необходимости которого много времени вещали гг. путриоты. Как они и хотели, #Россия всему миру показала… Но вот что?

Польская PGNiG сочла решение «Газпрома» нарушением контракта и заявила о намерении предъявить претензии в адрес российской компании. Нет сомнений, что европейские регуляторы отнесутся к искам поляков со всевозможным вниманием. И последствия понятны.

Впрочем, они понятны для всех. Хотя нельзя не признать, что для «газовой атаки» выбран не самый удачный момент времени: потребности Европы в тепле и свете уже сократились, а закачка газа в хранилища под новый отопительный сезон ещё не началась. У #ЕС есть фора в пару месяцев, чтобы найти альтернативных поставщиков. Впрочем, возможности такого поиска несколько ограничены в современных условиях глобальных дефицитов и нарушений логистики.

Так что показала Россия — силу, слабость, голый зад, фигу в кармане? И что это вообще, ещё один выстрел себе в ногу? Или просто вынужденный ход «Газпрома»?

PS Ах, цензура ты цензура…

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