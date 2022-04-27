 

Система ПВО сработала в Курской области

27.04.2022, 7:25, Новости дня
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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что система ПВО сработала в ночь на среду в регионе, жертв и разрушений нет.

«Сегодня ночью, в 2.45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет. Подробности сообщу чуть позже», – передает РИА «Новости» сообщение Старовойта.

Напомним, в понедельник Старовойт сообщил, что российская система ПВО сбила два украинских беспилотника в селе Боровское Курской области. Жительница поселка Боровское Курской области показала сбитые украинские беспилотники, ими оказались «Байрактар ТБ-2».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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