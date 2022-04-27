Два хлопка произошли в Воронеже
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Два хлопка зафиксированы в одном из микрорайонов Воронежа, сообщил помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району областного центра.
«Было два хлопка в районе микрорайона Шилово. Опергруппа ГО и ЧС, а также опергруппа от МЧС находятся на месте инцидента, сейчас подъедет [сотрудник] и от Следственного комитета», – сообщил источник ТАСС.
Напомним, в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области загорелся склад боеприпасов. Система ПВО сработала в Курской области. Минобороны после обстрелов российских населенных пунктов украинскими военными заявляло, что Вооруженные силы России могут нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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