Два хлопка произошли в Воронеже

Два хлопка зафиксированы в одном из микрорайонов Воронежа, сообщил помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району областного центра.

«Было два хлопка в районе микрорайона Шилово. Опергруппа ГО и ЧС, а также опергруппа от МЧС находятся на месте инцидента, сейчас подъедет [сотрудник] и от Следственного комитета», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области загорелся склад боеприпасов. Система ПВО сработала в Курской области. Минобороны после обстрелов российских населенных пунктов украинскими военными заявляло, что Вооруженные силы России могут нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.

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