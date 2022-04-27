Первый в РФ железнодорожный мост в Китай завершен в ЕАО

Первый в РФ трансграничный железнодорожный мост через реку Амур в Китай Нижнеленинское – Тунцзян завершен в Еврейской автономной области.

На торжественную церемонию запуска движения прибыл вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. После осмотра железнодорожного пункта пропуска первый замгендиректора АО «Бамтонельстрой-Мост» Сергей Юрченко доложил о завершении строительства объекта.

«Сегодня произошло важное событие как для Дальнего Востока, так и для всей нашей страны. Строителям удалось преодолеть все трудности природно-климатического характера. Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества, особенно особенно в ситуации новых вызовов со стороны недружественных стран. Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока», – передает РИА «Новости» слова Трутнева.

«Мы готовы к открытию мостового переезда с российской части, как только китайские партнёры объявят об открытии своего», – добавил он.

Длина моста составляет более 2,2 км, 309 м из них приходится на российскую сторону. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста – 4,96 км. Мост однопутный с совмещенной колеей российского и китайского стандартов. Проект реализовался Российским фондом прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (CIC) (доля в проектной компании – 56,25%), АО «РЖД» (25%) и ВЭБ.ДВ (18,75%). Стоимость составила порядка 10 млрд рублей. Во время строительства моста пришлось пересматривать проект из-за возникших трудностей (углублялось русло реки с российской стороны).

Изначально запуск движения по мосту планировался в августе 2021 года, но из-за несвоевременной реконструкции инфраструктуры станции Ленинск и Ленинск-2 неоднократно переносился.

Напомним, в августе строители завершили укладку рельсов на мосту между Россией и Китаем через реку Амур и сомкнули российскую и китайскую части железнодорожного полотна.

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