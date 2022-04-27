 

Первый в РФ железнодорожный мост в Китай завершен в ЕАО

27.04.2022, 7:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первый в РФ трансграничный железнодорожный мост через реку Амур в Китай Нижнеленинское – Тунцзян завершен в Еврейской автономной области.

На торжественную церемонию запуска движения прибыл вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. После осмотра железнодорожного пункта пропуска первый замгендиректора АО «Бамтонельстрой-Мост» Сергей Юрченко доложил о завершении строительства объекта.

«Сегодня произошло важное событие как для Дальнего Востока, так и для всей нашей страны. Строителям удалось преодолеть все трудности природно-климатического характера. Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества, особенно особенно в ситуации новых вызовов со стороны недружественных стран. Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока», – передает РИА «Новости» слова Трутнева.

«Мы готовы к открытию мостового переезда с российской части, как только китайские партнёры объявят об открытии своего», – добавил он.

Длина моста составляет более 2,2 км, 309 м из них приходится на российскую сторону. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста – 4,96 км. Мост однопутный с совмещенной колеей российского и китайского стандартов. Проект реализовался Российским фондом прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (CIC) (доля в проектной компании – 56,25%), АО «РЖД» (25%) и ВЭБ.ДВ (18,75%). Стоимость составила порядка 10 млрд рублей. Во время строительства моста пришлось пересматривать проект из-за возникших трудностей (углублялось русло реки с российской стороны).

Изначально запуск движения по мосту планировался в августе 2021 года, но из-за несвоевременной реконструкции инфраструктуры станции Ленинск и Ленинск-2 неоднократно переносился.

Напомним, в августе строители завершили укладку рельсов на мосту между Россией и Китаем через реку Амур и сомкнули российскую и китайскую части железнодорожного полотна.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / «Тест на ковид из автосервиса» — проверка анализов в парижском аэропорту превратилась в фестиваль подделок

10.10 / В Киеве за сутки подтвердили 532 случая COVID-19

08.02 / Фильм “Дворец для Путина” посмотрела четверть россиян, но на их отношение к президенту он почти не повлиял – соцопрос

27.11 / Песков объяснил, почему Путин был в Сарове без маски

23.12 / В Германии зафиксировали первую смерть пациента с “Омикроном”

24.08 / Коронавирус у хоккеистов клуба «Трактор» назвали детской болезнью

09.08 / В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

26.08 / Киев не планирует закрывать садики и школы на карантин в случае новой волны COVID-19 – Кличко

22.07 / Белый дом пригрозил Конгрессу США отказом Трампа подписывать оборонный бюджет

03.09 / Российский истребитель перехватил самолеты-разведчики США и Британии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика