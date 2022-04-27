Можем повторить!

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Эксперты назвали выдачу патента на «вечный двигатель» крахом системы российской экспертизы.

Случай с выдачей Роспатентом патента на «вечный двигатель» объясняется крахом системы экспертизы в России, считает глава Комиссии по борьбе со лженаукой РАН, академик Евгений Александров.

– Перед нами пример краха системы экспертизы в РФ. Это может привести к катастрофическим последствиям, так как отсутствие добросовестной экспертизы в условиях изоляции и отсутствия контактов с мировым экспертно-научным сообществом неизбежно приведет к продвижению лженаучных проектов в самых разных областях деятельности. И если Роспатент впервые явным образом выдал патент на вечный двигатель, то СМИ уже не раз отмечали широкое применение вечных двигателей в нашей энергетической «сверхдержаве», — заявил Александров.

По его словам, в самом факте очередного проекта «вечного двигателя» и отправке его на рассмотрение РАН нет ничего нового, в комиссию приходит множество подобных идей, причем иногда они пересылаются даже из администрации президента. Однако внимание Комиссии заставила обратить на себя именно выдача патента.

Напомним, Федеральная служба по интеллектуальной собственности («Роспатент») выдала патент на конструкцию вечного двигателя, он был выдан еще в августе 2020 года. Двигатель, по мнению изобретателя, «использует для своей работы экологически чистую, возобновляемую энергию силы инерции центростремительного ускорения жидкости, вращающейся с одинаковой с ротором двигателя угловой скоростью.