Мнение: Об исчерпывающей характеристике среднего украинца

Я, конечно, извиняюсь заранее у всех украинских френдов и не-френдов, чьи «нежные чувства» задену так грубо. Но из песни слова не выкинешь. И как вот это объяснить, в упор не понимаю.

Причём, это ведь не российская пропаганда, не Соловьёв с Киселёвым, а самая что ни есть национальная статистика. Которую привёл вовсе даже не Кремль, чтобы «очернить» и «опорочить»…

Как говорится, факт вам на лицо.

Итак…

По данным украинской таможенной службы, которые приводит экс-депутат Верховной Рады и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, всего лишь за две недели в льготном режиме, который отменяет уплату таможенных пошлин на импорт целого ряда товаров, в страну уже ввезено более 19 тысяч иностранных авто. Преимущественно из Европы. И этот размах частной инициативы уже повлёк за собой проблемы для завоза гуманитарной помощи, а то и оружия, констатирует бывший парламентарий.

По его словам, в украинской таможне обратили внимание, что ввезённые в первые две недели действия льготы (8-21 апреля) товары не были предметами первой необходимости и обеспечивающими бесперебойную работу экономики. Оформление новых транспортных средств занимает много времени, поэтому в очередях на таможенных постах простаивают волонтёры с гуманитарными грузами и военной помощью.

Тут нужно пояснить, что 5 апреля президент Владимир Зеленский подписал новый закон, который предусматривает освобождение во время военного положения от ввозной пошлины, акциза и НДС все импортные товары, в том числе и транспортные средства. Таможенное оформление будет упрощено. По новой схеме получили возможность ввозить из-за границы автомобили для личного использования все граждане страны. Это касается как новых, так и подержанных машин.

И вот — 19 тыс. автомобилей всего за две недели, ввезённых исключительно частным образом. Для сравнения, за три квартала 2021 года в Украину ввезли 471,6 тыс. автомобилей как организованным, так и частным способом. А тут — только «частники» организовали завоз темпами, едва ли не превосходящими все прошлогодние показатели в общей сумме. И это, конечно, очень мило: прямо во время «эпической битвы», когда вопрос ребром о самом «существовании страны», рвануть к соседям за халявой, создавая проблемы уже и снабжению собственной армии. Ну и зажатые в кулачок «гро́ши» потратить не на помощь «бойцам» и «героям», которую наскребают по всей стране буквально по 5-10 грн, а на всё ту же халяву.

Причём случаи не единичные, счёт на десятки тысяч. Вот это вот всё как?

И кто сказал, что нацию халявщиков и барыг победить невозможно?

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