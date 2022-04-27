Чешский премьер осудил решение РФ остановить поставки газа в Польшу
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Глава правительства Чехии Петр Фиала утверждает, что решение РФ остановить поставки газа в Польшу является нарушением договоров.
По словам премьера, действия РФ ведут к «обострению ситуации». Как сообщил Фиала, решение Москвы является «очередным доказательством» того, что ЕС необходимо «постепенно избавиться от зависимости в российском природном сырье», передает РИА «Новости».
Напомним, Газпром сообщил польской PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. СМИ поясняли, что в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях. Кроме того, Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды.
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