 

Чешский премьер осудил решение РФ остановить поставки газа в Польшу

27.04.2022, 6:00, Новости дня
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Глава правительства Чехии Петр Фиала утверждает, что решение РФ остановить поставки газа в Польшу является нарушением договоров.

По словам премьера, действия РФ ведут к «обострению ситуации». Как сообщил Фиала, решение Москвы является «очередным доказательством» того, что ЕС необходимо «постепенно избавиться от зависимости в российском природном сырье», передает РИА «Новости».

Напомним, Газпром сообщил польской PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. СМИ поясняли, что в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях. Кроме того, Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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