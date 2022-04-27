 

США предложили 10 млн долларов за информацию о «хакерах ГРУ»

27.04.2022, 6:00, Новости дня
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Объявлена награда до 10 млн долларов за информацию о шести «офицерах Главного разведывательного управления» России, подозреваемых в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya в 2017 году, следует из сообщения Госдепа США.

Речь идет о программе Rewards for Justice – «Вознаграждение за помощь правосудию». В рамках программы предлагается «до 10 млн долларов за информацию, ведущую к идентификации или установлению местонахождения любого лица», которое участвовало в «злонамеренной деятельности в киберпространстве» против «критически важной инфраструктуры США» и действовало при этом «по распоряжению или под контролем иностранного правительства», передает ТАСС.

В частности, США хотят получить информацию об «офицерах ГРУ» и их «роли в преступном сговоре, связанном» с хакерской деятельностью. По мнению американской стороны, эти лица причастны к «сговору» с использованием «вредоносного ПО», а также «другими подрывным действиям». В качестве целей их деятельности указано получение Россией «стратегической выгоды посредством несанкционированного доступа к компьютерам жертв». Имеется в виду кибератака с применением вируса NotPetya в 2017 году.

В 2020 году в министерстве юстиции США заявили, что предъявили обвинения в совершении кибератак шести россиянам, якобы причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году.

Напомним, эксперт в сфере компьютерной безопасности Рустам Миркасымов заявлял, что вредоносные коды WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper для вирусных атак, за которые Запад решил ввести санкции против России, скорее всего, изготовили китайские и северокорейские, а вовсе не российские хакеры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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